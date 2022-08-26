Страховые полисы ОСАГО от Озон — быстрый и простой способ получить страховку на машину

Полис ОСАГО — это не только необходимая формальность, которая позволяет водителю ездить без проблем и переживаний о том, что его остановят, но и действительно «подушка безопасности». Оформить страховку осаго можно с помощью множества компаний — это популярная услуга, потому с поиском посредника проблем не будет. Но как заключить сделку как можно более выгодно?

Страхование от Озон — выгодный выбор

Озон — один из старейших интернет-гипермаркетов в стране, который продаёт не только товары, но и услуги. Одна из таких услуг — быстрое и недорогое оформление полиса ОСАГО. Подобную услугу можно найти буквально где угодно, но мало какая компания может похвастаться репутацией, которую годами нарабатывал себе этот интернет-гигант.

ВАЖНО! Озон в качестве компании не занимается выдачей страховки лично — он является надежным посредником между вами и страховыми, при этом не увеличивая итоговую стоимость за счёт своих сборов.

Есть несколько преимуществ оформления полиса через Озон, которые точно будут вам полезны. Чтобы узнать ещё больше, ознакомьтесь с полным предложением на ozon.ru/special/osago/.

Выбор из нескольких страховых

Озон — не та компания, которая в качестве основного товара предлагает вам не вникать в процесс получения полиса. Да, вся рутина и прочие обязательные задержки будут с вас сняты, но это не значит, что у клиента не интересуются, где конкретно он хочет оформиться.

Среди партнёров Озон страхования в СПБ (а также в других регионах) более 10 страховых компаний с репутацией и положительными отзывами как среди клиентов, так и среди экспертов-юристов. Вы можете свободно выбирать между ними по своему усмотрению, или же воспользоваться сторонней консультацией специалистов.

Цена не меняется

Увидев предложение от посредника, клиент разумно предполагает, что получит дополнительную комиссию за его услуги в свой финальный счёт. Но если вы посмотрите на цены непосредственно в большинстве страховых и сравните их с тем, что предлагает Озон, то не найдёте разницы. Почему так происходит?

Компания нашла способ монетизировать свои посреднические услуги так, чтобы это никаким образом не задевало их клиентов. Озон зарабатывает от сделок, но решает все эти вопросы с партнерами — это никак не повлияет на ваш итоговый счёт.

Высокая скорость — хорошее качество

Обычно эти два фактора друг другу противоречат, но не здесь. Озон давно оказывает услуги посредника между покупателями ОСАГО и страховыми компаниями, потому механизм работы отточен до автоматизма.

Здесь вы сможете не только закончить с оформлением за несколько минут, но и полностью провести процедуру онлайн. Никаких трат вашего времени — все будет готово в течение нескольких минут после заявки.

Преимущества срочного получения полиса:

если старый уже просрочен, а вы не можете позволить себе рисковать и ездить не по правилам, то срочность очень пригодится;

полис необходимо оформить немедленно в связи со срочной покупкой;

полис необходим для работы на собственном авто.

При всём этом качество работы гарантировано — никаких ошибок, а по окончании оформления вы получите полис в электронном виде на почту и в личный кабинет. Так необходимый вам документ точно не потеряется.

Как оформить полис ОСАГО через Озон?

Вся процедура вместе с поиском нужных данных для подачи займёт у вас не более получаса. Вы спокойно можете начать заполнение анкеты прямо перед событием, для которого полис нужен, и точно успеете.

ВАЖНО! Всю информацию, которая необходима для заполнения, вы найдете в технических документах на свою машину.

Пошаговая инструкция:

Оставьте заявку. Как только вы это сделаете, получите дальнейшие инструкции — все полностью онлайн и быстро. Подавайте заявку только с официального сайта. Рассчёт стоимости ОСАГО. Стоимость полиса не одинакова для всех, на неё влияет множество факторов — например, стаж водителя, тип авто, регион. Вам понадобится вписать данные в специальную форму, так что просто следуйте указаниям. Точно нужны: собственник транспорта, водители, номер и другие уникальные данные авто. После заполнения общей формы Озон выдаст вам все компании, которые готовы выполнить ваш запрос — обычно это все доступные из списка. Вам остаётся только выбрать. Смотрите на специальные предложения и на общую цену полиса — так вы получите приятную скидку. Подтверждение выбора и оплата. Оплата тоже происходит онлайн и обрабатывается в реальном времени. Можно заплатить картой и спустя пару минут уже получить электронную копию документа со всеми заверениями.

Озон полностью оправдал свою репутацию как страховой посредник. Помимо ОСАГО компания предлагает и многие другие виды страховки — www.ozon.ru/insurance/, процесс получения которых не менее качественный и быстрый.