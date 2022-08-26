На станции метро «Спортивная» завершается монтаж раздвижных дверей

16 из 20 раздвижных платформенных дверей установлены в проектное положение на втором пути строящейся станции метро «Спортивная». Двери установлены на втором пути. К 30 августа все двери будут смонтированы на данной платформе, сообщила пресс-служба ООО «СпецТрансСтрой».

— На сегодняшний день компания полностью завершила работы по прокладке кабельных лотков и кабельных линий на платформе, тем самым, обеспечив питанием раздвижные платформенные двери будущей станции метро Новосибирска. Двери позволяют попасть с платформы внутрь подвижного состава, — сообщил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Всего на двух платформах планируется установить 40 дверей на двух платформах из расчета по 20 дверей на каждой платформе. На первой платформе выполнено обрамление всех дверных проемов, ведутся подготовительные работы для установки дверей.

Напомним, к 30 сентября 2022 года строительная готовность станции «Спортивная» должна составить 100 %. В середине августа пресс-служба мэрии Новосибирска сообщала, что строительство новой станции новосибирского метро вошло в заключительную фазу. Строители приступили к благоустройству территории – плиткой будет выложено почти 6000 кв. метров. Фасадную часть станции обшивают металлическими панелями с современной подсветкой.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска представил проект развития метрополитена на Сибирском транспортном форуме.