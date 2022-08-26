Рекламодателям

На станции метро «Спортивная» завершается монтаж раздвижных дверей

  • 26/08/2022, 09:35
Метро Новосибирска
Они будут ограничивать доступ на платформу для безопасности пассажиров новосибирского метро.

16 из 20 раздвижных платформенных дверей установлены в проектное положение на втором пути строящейся станции метро «Спортивная».  Двери установлены на втором пути. К 30 августа все двери будут смонтированы на данной платформе, сообщила пресс-служба ООО «СпецТрансСтрой».

— На сегодняшний день компания полностью завершила работы по прокладке кабельных лотков и кабельных линий на платформе, тем самым, обеспечив питанием раздвижные платформенные двери будущей станции метро Новосибирска. Двери позволяют попасть с платформы внутрь подвижного состава, — сообщил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Всего на двух платформах планируется установить 40 дверей на двух платформах  из расчета  по 20 дверей на каждой платформе. На первой платформе выполнено обрамление всех дверных проемов, ведутся подготовительные работы для установки дверей.

Напомним, к 30 сентября 2022 года строительная готовность станции «Спортивная» должна составить 100 %. В середине августа пресс-служба мэрии Новосибирска сообщала, что строительство новой станции новосибирского метро вошло в заключительную фазу. Строители приступили к благоустройству территории – плиткой будет выложено почти 6000 кв. метров. Фасадную часть станции обшивают металлическими панелями с современной подсветкой.

 

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска представил проект развития метрополитена на Сибирском транспортном форуме. 

Фото «СпецТрансСтрой»

435

Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : станция Спортивная Метро Новосибирска


Комментировать

пока нет комментариев
Производство медицинских изделий

Какие ниши в производстве медицинских изделий и расходников может занять российский бизнес?

Представители Минпромторга РФ в ходе форума «Технопром» назвали сегменты, где может возникнуть или уже возник дефицит после ухода иностранных компаний.
Читать статью >>
Футбольный клуб Новосибирск

Выход в первую лигу — старая задача для нового футбольного руководства

Футбольный клуб «Новосибирск» сменил руководителя.
Читать статью >>
Сибирская венчурная ярмарка

Кто победил в Сибирской венчурной ярмарке?

Интересные проекты также отметили эксперты — представители венчурных фондов и корпораций.
Читать статью >>
Авиастроительный кластер

Авиастроительный кластер формируется на территории Новосибирской области

В Новосибирской области будет активизировано развитие подготовки рабочих кадров и научной деятельности в авиастроительной отрасли.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Недвижимость в Новосибирске

«Сегодня мир очень изменчив, и крайне важно иметь навык быстро адаптироваться к новым условиям»

Все материалы
Лента новостей

Самыми угоняемыми автомобилями стали Toyota Camry и Toyota RAV4

26/08/2022, 12:03

Какие ниши в производстве медицинских изделий и расходников может занять российский бизнес?

25/08/2022, 18:12

Восемь новосибирских лицеев и гимназий вошли в список лучших школ России

25/08/2022, 17:27

Выход в первую лигу — старая задача для нового футбольного руководства

25/08/2022, 16:57
Популярное

Размер пенсии можно увеличить

26/08/2022, 11:02

Идеальный размер вашей талии

26/08/2022, 06:32

Образование больше не услуга

25/08/2022, 15:21

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«Единый кардиолог» для всех: «Ростелеком» упрощает диагностику сердечно-сосудистых заболеваний

26/08/2022, 10:13

ВТБ: пенсионеры стали самыми устойчивыми к фишинговым атакам в этом году

25/08/2022, 15:01

АО «РЭС» подписало стратегически важные соглашения на Технопроме

25/08/2022, 14:52
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска