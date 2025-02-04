Идея об увеличении бесплатного времени на парковке одобрена мэром Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании поручил завершить создание муниципальной информационной системы для управления платными парковками до конца июня 2025 года. Эта система поможет контролировать использование парковочных мест и оперативно реагировать на нарушения. Глава города также поддержал предложение увеличить бесплатное время стоянки до 30 минут.

— Важно усилить контроль за использованием платного муниципального парковочного пространства. Я ставлю задачу до конца июня создать проект, который объединит все платные парковки. Нужно продумать, в какие дни и при каких условиях места будут бесплатными, а также обеспечить доступ для льготных категорий граждан, чтобы создать комфортные условия для всех жителей, – отметил Максим Кудрявцев.

Автоматизированную систему управления платными парковками разрабатывают специалисты службы эксплуатации и развития парковочного пространства совместно с департаментом связи и информатизации мэрии. Внедрение этой системы и её интеграция с другими информационными системами помогут более эффективно привлекать нарушителей к ответственности.

В 2024 году более 650 тысяч автолюбителей воспользовались парковками на уличной сети города, при этом наблюдается значительное количество нарушений правил парковки. Как отметил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев, проблемой является ручной сбор информации от ГАИ о владельцах автомобилей и транспорте, а также ручное составление и отправка административных штрафов через Почту России. Переход на электронный формат поможет значительно повысить эффективность этой работы.

Кроме того, местные власти работают над увеличением числа платных парковочных мест.

— В Новосибирске на данный момент имеется 808 муниципальных платных парковок, что недостаточно для города с населением более полутора миллионов. Нам необходимо разработать план по развитию муниципального парковочного пространства, чтобы увеличить количество таких мест на городской уличной сети, — прокомментировал мэр.

В список платных муниципальных парковок входят как отдельные площадки с шлагбаумами, так и места для автомобилей вдоль проезжей части. К первым относятся пространства для парковки, находящиеся по следующим адресам: улица Гоголя, 18, улица Орджоникидзе, 18б, Красный проспект, 165 (ДК «Прогресс»). В сумме они могут принять 210 автомобилей. Вторую категорию составляют 10 участков вдоль Красного проспекта, которые оснащены системами автоматической фотофиксации, обеспечивая в общей сложности 598 парковочных мест.

Перспективный план по развитию муниципальных платных парковок включает в себя увеличение числа мест почти на 300 за счет создания новых парковочных зон по следующим адресам:

– Красный проспект, 165 (модернизация существующей парковки);

– улица Гоголя (от Советской до Каменской);

– улица Фрунзе в районе домов 226/1-234/1;

– улица Кирова, 25.