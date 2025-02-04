Глава Союза отцов Майоров требует отменить концерт Арбениной в Новосибирске

Сергей Майоров, глава Союза отцов Новосибирской области, выступил с призывом отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске. Выступление Арбениной должно состояться 21 февраля на площадке «Локомотив-Арены».

По словам Майорова, он не слышал от Арбениной слов поддержки российских военных, и поэтому считает, что предоставление ей концертной площадки недопустимо.

— Человек поддерживал израильскую армию, выпускал песни, которые дискредитируют наших бойцов, но при этом спокойно колесит по стране и зарабатывает деньги. Как так? Кто-то на самом высоком уровне явно ее защищает, — заявил Майоров изданию Сиб.фм.

По его мнению, терпимость к таким артистам подрывает патриотический дух в стране. Несмотря на призывы отменить концерт, билеты на выступление Арбениной в Новосибирске почти полностью раскуплены.

Напомним, ранее концерты рок-исполнительницы отменили в Йошкар-Оле (был запланирован на 18 октября) и Саратове (26 октября). В середине января мэрия Владивостока также рекомендовала организаторам концерта певицы Дианы Арбениной отменить его, передавал ТАСС.

Ранее редакция сообщала о том, что общественники отменили деструктивный концерт Voskresenskii в Новосибирске. Отмена произошла из-за обращения главы союза отцов Новосибирской области.