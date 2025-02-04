Четыре платные парковки появятся в центре Новосибирска

В Новосибирске планируется организовать новые платные парковки на Красном проспекте, на участке улицы Гоголя от Красного проспекта до Каменской, на улице Фрунзе и у магазина «Бахетле» на улице Кирова. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Кроме того, глава города поддержал идею увеличить бесплатный временной интервал пребывания на платной парковке с 15 до 30 минут.

— Это достаточное время, чтобы совершить первоочередные действия. Самое главное — доведите всю информацию об изменениях режима работы парковок до жителей, как только соответствующие решения будут приняты, — подчеркнул мэр.

Глава города также распорядился усилить контроль за использованием платных муниципальных парковок.

— Надо уходить от тетрадочного учёта. Ставлю задачу до конца июня разработать проект муниципальной информационной системы, которая свяжет воедино всё платное парковочное пространство, — подчеркнул Кудрявцев.

По данным мэрии, на данный момент в Новосибирске имеется 808 платных парковочных мест, которыми за год воспользовались 651 тысяча автомобилей.

Напомним, осенью 2024 года вице-мэр Иосиф Кодалаев сообщал, что в городе планируется создать дополнительно еще около 800 платных парковочных мест в парковочных карманах и вдоль дорог, где это допускается правилами дорожного движения. Он пояснял, что работа в этом направлении стартует в 2025 году, после выхода соответствующего постановления мэрии, и начнется она с центральной части города.

Кроме того, в планах муниципалитета создание перехватывающей парковки около «Сибирь-Арены».

Ранее редакция сообщала о том, что «Новапорт Трейдинг» пересмотрит условия парковки у аэропорта Толмачево. Водители такси и пассажиры возмутились после введения дополнительных ограничений на парковку.