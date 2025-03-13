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Идею сократить прием в столичные вузы из регионов не поддержали в Новосибирске

  • 13/03/2025, 16:00
Автор: Оксана Мочалова
Идею сократить прием в столичные вузы из регионов не поддержали в Новосибирске
В регионе уверены, что проблему оттока молодежи запретами не решить

В Совете Федерации предложили сократить набор абитуриентов из регионов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Ограничительные меры могут быть введены до 2030 года.

— Давайте поставим задачу в течение пяти лет уменьшать наборы в высшие учебные заведения, набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям – и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома, – заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она считает, что вузы увеличили набор абитуриентов на платные места и выпускают невостребованных специалистов.

Инициатива Матвиенко вызвала широкое возмущение не только абитуриентов и их родителей, но и представителей региональных вузов.

По мнению проректора по внешним связям НГУЭУ Владимира Ромашина, запретами и контролем коммерческих наборов в вузах, существующие проблемы не решить.

— Если ввести такие запреты, я убежден, что все талантливые и желающие будут уезжать учиться за границу. Решение проблемы оттока молодых способных ребят из регионов должно заключаться в создании на местах условий для получения качественного образования и профессиональной реализации, — прокомментировал он вопрос изданию  BFM-Новосибирск.

Его поддерживает и начальник управления довузовского образования и организации набора НГТУ Дарья Боровикова. Эксперт подчеркивает, что Новосибирск тоже является городом, который переманивает талантливой молодежи.

— Для нас, как для региона, конечно, очень важно, чтобы талантливые ребята оставались здесь, в Новосибирской области. Но сделать это можно только за счет создания привлекательности региона. Это наша общая задача: вузов, правительства, индустриальных партнеров, — отметила она.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале подчеркнул, что Новосибирск является крупнейшим образовательным центром Сибири. Город всегда рад принять амбициозных молодых людей.

— Известные университеты, как НГУ, НГТУ, СГУПС, НГУЭУ и другие учебные заведения, внедряют новые программы, создают современные кампусы. Здесь готовят специалистов мирового уровня, особенно в сферах IT, науки и инженерных технологий, — констатировал он.

По данным Минобрнауки Новосибирской области, в вузах Новосибирска обучаются около 50% студентов, которые приехали их других регионов.

Стоит отметить, что сама Валентина Матвиенко сначала училась в вузе в Черкащине, а затем поступила в Ленинградской химико-фармацевтический институт. В Северной столице и состоялась ее головокружительная карьера.

Ранее редакция сообщала, что с 1 сентября 2026 года российские вузы перейдут на обновленную систему высшего образования. Госдума поддерживает отказ от бакалавриата в отечественных вузах.

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Власть Образование

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : поступление в вузы абитуриент


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