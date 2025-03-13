В Новосибирский медуниверситет поступают студенты со всего мира

На 1 марта 2025 года Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ) принял 470 иностранных студентов на программы специалитета и 208 человек на программы ординатуры.

По информации администрации вуза, среди стран, откуда приезжают студенты, можно выделить Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Также есть студенты из дальнего зарубежья, например, из Афганистана, Гаити, Замбии, Зимбабве, Монголии, Колумбии, Марокко, Лаоса, Ливана, Мавритании, Индонезии, Ирана, Палестины, Перу, Сирии, Судана, Нигерии, Египта, Конго, Чили и Йемена.

По информации администрации НГМУ, предоставленной изданию Om1 Новосибирск, около 90% выпускников университета остаются работать в Новосибирской области. Из них примерно 30% являются иностранными гражданами. К сожалению, отсутствуют данные о количестве выпускников, которые уезжают из города после получения диплома.

Ранее редакция сообщала о том, что выпускникам новосибирских медвузов придется отрабатывать полученные знания. В противном случае их обяжут заплатить за обучение на бюджете.