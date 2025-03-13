В МЧС предупредили о раннем паводке в Новосибирской области

Ледоход на Верхней Оби и Верхнем Енисее начнётся на три-пять дней раньше среднегодовых значений. Об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оно прошло под председательством полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

По данным МЧС России, в Сибири в зоне паводка могут оказаться более 880 населённых пунктов, в которых проживают около 130 тысяч человек. Под угрозу подтопления могут попасть 440 участков автомобильных дорог и более 260 социально значимых объектов. Наиболее сложную ситуацию эксперты прогнозируют в Республике Хакасия, Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях.

— В настоящее время проводятся спрямление русел рек, берегоукрепительные и дноуглубительные работы, — отметил Серышев.

По его словам, до конца апреля специалисты завершат распиловку, чернение льда и взрывные работы на водоёмах. Эти меры направлены на предотвращение образования ледовых заторов.

Для борьбы с наводнениями МЧС России сформировало группировку сил средств, которая насчитывает более 49 тысяч человек и 13 тысяч единиц техники. В её состав входят 72 воздушных судна, 208 дронов и свыше 900 плавсредств.

Например, в Кузбассе планируется привлечь почти 11 тысяч человек и более 3 тысяч единиц техники. В регионе подготовлены 508 пунктов временного размещения, способных принять 122 тысячи человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области в зоне подтопления во время паводка могут оказаться более 200 домов.