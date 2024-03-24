«Идти нам совершенно некуда»: смерть тройняшки обернулась для семьи многомиллионными долгами в Новосибирске

Двенадцать лет назад весь регион умилялся новости о рождении тройни в обычной новосибирской семье. Родители прекрасных дочек были, конечно, не готовы к такому пополнению, но власти успокоили: «Материально поможем, квартиру подарим».

Многодетной паре действительно выдали жилье. Но, как выяснилось позже, оно было не подарком, а возможностью улучшить жилищные условия, проживая в ней на условиях муниципального найма. Приватизировать эту жилплощадь было нельзя. Семья, конечно, задумывалась о том, что нужно брать ипотеку и покупать что-то свое, но ребятишки требовали больших затрат, поэтому это решение всегда откладывалась «на потом».

― Власти города заложили в договор найма мину, которая взорвалась в самый трагичный для семьи момент: в 2021 году от онкологии умирает дочь Вероника, и когда в 2022 году семья обращается к администрации за продлением договора, выясняется, что теперь-то семья уже не многодетная, тройни уже нет, а значит «хватит льгот». Поэтому или платите долг или идите на улицу. О приватизации не было и речи, ― рассказали в правозащитном центре «Сорок сороков».

Аренда жилплощади кратно выросла с 600 рублей до 37 тысяч в месяц. Это оказалось просто баснословной суммой. Семье сделали перерасчёт за 14 месяцев, со дня кончины третьей дочки. В итоге они оказались должны государству более 280 тысяч рублей. К марту 2024 года сумма долга превысила 1 миллион рублей и стала тяжелейшим ярмом. Мария Хныкова продолжает жить в квартире с дочками, так как другого жилья у них нет. С мужем они развелись.

К проблеме подключились общественники. Они направили обращения сенатору Федерального Собрания России от Новосибирской области Владимиру Городецкому, депутату Госдумы Александру Аксёненко, в региональное Заксобрание и Совет депутатов Новосибирска.

Мама девочек рассчитывает, что в Год Семьи ее не оставят на улице вместе с дочками. Оплатить миллионный долг ей попросту не чем.

― Сидим и не знаем, когда нас выгонят из квартиры. Находимся в подвешенном состоянии. Идти нам совершенно некуда, — со слезами говорит Мария Хныкова.

С точки зрения закона ― придраться не к чему. Квартира многодетным была предоставлена с условием, что семья воспитывает троих детей, на основании постановления мэрии о социальной поддержке таких семей от 12.07.2011 №6070. Теперь условия изменились и помощь, которую когда-то оказали волшебные феи из администрации, превратилась в тыкву.

Женщина призналась, что уже все суды они проиграли. Теперь остается надеяться только на чудо.