Тренер детей, которые танцевали на чемпионате в «Крокусе», рассказала о спасении

В день трагедии еще один зал концертного комплекса был наполнен различными группами танцоров со всей страны. В этот день там проходил третий день чемпионата и первенства России по танцевальному спорту. Среди участников была и команда из Новосибирской области по спортивно-бальным танцам.

На момент теракта выступили уже 25 пар.

— Все новосибирцы, которые там находились, в полной безопасности. Большинство — вернулись в Новосибирск, часть из них вернется завтра. С ребятами, тренерами и другими мы на связи, — передает вице-мэр Анна Терешкова слова Яны Мажинской, пресс-секретаря министерства спорта Новосибирской области.

Очевидцы отмечают, что организаторы мероприятия не предпринимали никаких мер по эвакуации. Дети выбегали на улицу самостоятельно, когда услышали выстрелы.

Группа из Бердска едва спаслась от нападения.

― К огромному сожалению, наши дети из Бердска, Новосибирска были вынуждены стать очевидцами всей трагедии. Когда все начало происходить, старшие танцевали полуфиналы. Ребятишки выбегали в том, в чем были: в красивых танцевальных платьях, в туфлях. Из отеля выскакивали прямо в пижамах, ― рассказала «Вестям» тренер Елена Казанцева.

Ранее редакция сообщала о том, что количество погибших в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 143 человек.