Игорь Соболев 7 лет назад получил тяжелую травму при спуске с горы на тюбинге

— Семь лет назад сын (сейчас ему исполнилось 15 лет) катался на тюбинге с горки и врезался в столб, получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Состояние было критическое, Игоря экстренно прооперировали, две недели он был в коме. Когда пришел в себя, не реагировал ни на что, мог только шевелить левой рукой. Лишь через два месяца сын начал заново учиться говорить и двигаться, — рассказывает мама подростка Надежда Соболева.

По ее словам, Игорь регулярно проходил курсы реабилитации, дважды — с помощью Русфонда. После каждого курса ему становилось все лучше: мальчик научился вставать, передвигаться в ходунках, у него восстановилась речь.

— Сейчас Игорь самостоятельно одевается, плавает в бассейне. Может приготовить и разогреть себе еду, учится без троек, занимается программированием и даже стал победителем конкурса рисунков к юбилею Русфонда! Единственное, чего он не может, — это ходить. Для этого нужно продолжать реабилитацию, — продолжает Надежда Соболева. — Нас готовы принять специалисты новосибирского «Центра семейной медицины», там используют метод индивидуального подхода и специальные тренажеры, но такое лечение стоит дорого, нам его оплата не по силам. Надеюсь только на вашу помощь.

Невролог-реабилитолог «Центр семейной медицины» (Новосибирск) Оксана Тасенкова подтверждает, что у Игоря последствия открытой черепно-мозговой травмы, он нуждается в продолжении восстановительного лечения.

— Цель очередного курса реабилитации — растянуть мышцы задней поверхности ног, выработать навыки равновесия, научить мальчика уверенно стоять без опоры и передвигаться самостоятельно, — говорит Оксана Тасенкова.

По данным Русфонда, на лечение необходимо 285267 рублей, уже собрано 53500 рублей. Помочь Игорю можно по ссылке.