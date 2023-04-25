Кто пойдет на губернаторские выборы в Новосибирской области от коммунистов?

«Низы» заждались

В реготделении КПРФ определились относительно участия кандидата от партии в предстоящих выборах губернатора Новосибирской области. Кандидат от КПРФ точно будет. Об этом сообщает партийный сайт со ссылкой на лидера областных коммунистов, мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

— Мы будем участвовать в избирательной кампании. Сегодня кадровая комиссия проводит консультации с активом, партийными организациями, — цитирует Локтя партийная пресс-служба. — Мы предложим Центральному комитету наши кандидатуры.

По мнению источника редакции в партии, до недавнего времени все инициативы относительно будущих выборов транслировались, что называется, исключительно «снизу» — с уровней районных отделений и рядовых коммунистов, в то время как «верхи» в лице обкома КПРФ до последнего хранили молчание. Во-первых, партийный сайт на протяжении длительного времени не подавал даже намека на участие коммунистов в предстоящей избирательной кампании. Партийные лидеры не комментировали актуальные политические вопросы, включая отмену в Новосибирской области прямых выборов главы областного центра.

Во-вторых, фракция КПРФ в областном Заксобрании вместе с остальными коллегами по депкорпусу в ходе мартовской сессии единогласно поддержала отчет губернатора, в ходе которого глава региона намекнул о своем участии в предстоящих выборах. Это на днях, по сути, подтвердил и секретарь генсовета партии единороссов Андрей Турчак.

«Верхи» хранят интригу

Кто из коммунистов составит конкуренцию действующему губернатору — официально пока не заявляют ни Анатолий Локоть, ни его однопартийцы в обкоме КПРФ.

— Это коммунист, человек, который представляет партийную организацию, будет консолидирующей фигурой для всех левых сил, сторонников КПРФ, — намекает Анатолий Локоть.

Как уже сообщалось, на стадии обсуждений потенциальных кандидатов в местных отделениях партии назывались несколько фамилий, в частности экс-депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. Кроме того, в качестве возможных претендентов на участие в выборах предлагались кандидатуры космонавта Анны Кикиной, самого Анатолия Локтя. Что касается Веры Ганзя, то на сайте Change.org появилась петиция в ее поддержку как потенциального кандидата в губернаторы области, правда, без указания политической силы, которая могла бы ее поддержать.

По мнению другого партийного источника, выдвижение от партии экс-депутата маловероятно. Собеседник издания в качестве вероятного претендента на участие в выборах называет кандидатуру действующего депутата Госдумы — второго секретаря реготделения КПРФ Рената Сулейманова, но с оговоркой, что пока никакого решения по этому поводу не принято.

Еще один партийный источник со своей стороны говорит, что не все может быть гладко с поддержкой кандидатуры Сулейманова нижестоящими коммунистами, которые ему припоминают проигрыш на выборах в горсовет представителю либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Сергею Бойко (Решением Минюста РФ Сергей Бойко признан иностранным агентом. — Ред.), а также год спустя проигрыш выборов в Госдуму по территории избирательного округа №136 единороссу Дмитрию Савельеву.

Напомним, что выборы губернатора Новосибирской области должны состояться в сентябре текущего года.

Ранее редакция сообщала, кто будет участвовать в выборах губернатора Хакасии.