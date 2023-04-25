Законодательное собрание единогласно одобрило в первом чтении поправки в бюджет, предложенные губернатором Андреем Травниковым

Депутаты Законодательного собрания единогласно поддержали в первом чтении законопроект о региональном бюджете, подготовленный правительством Новосибирской области и внесённый губернатором Андреем Травниковым.

— 3 года — с 2020 по 2022 — мы жили в условиях неопределённости в связи с пандемией, с санкционным давлением и график проведения поправочных сессий сбился. Это было неудобно, в первую очередь, для муниципалитетов, потому что деньги на сезонные работы зачастую доводились поздно. Депутаты обозначили эту проблему в конце прошлого года. Мы с правительством поддержали их, и вот в 2023 году вернулись к привычному графику, когда в течение года проходит не менее трёх поправочных сессий, в том числе первая — в апреле. Она направлена, в первую очередь, на финансирование переходящих объектов и сезонных работ, — сообщил в своем выступлении губернатор. — В частности — Новосибирску будут предоставлены дополнительные средства на ремонт дорог, дворов и тротуаров. С учётом того, что эти принципиальные решения были приняты ещё перед Новым годом, весной у Новосибирска есть все возможности планомерно, без аврала выполнять эти работы за счёт дополнительных ресурсов.

Совокупный объём субсидий, которые получил Новосибирск, составит 1 млрд 395 миллионов рублей, из них 442 миллиона — на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог, ремонт дорог и тротуаров в частном секторе, 200 миллионов — на благоустройство дворовых территорий.

Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив особо отметил: поправки в первом чтении в бюджет приняты единогласно. По его словам, это означает, что все моменты, внесённые в бюджет, согласованы, прошли все пути переговоров. Ко второму чтению будет много поправок по муниципальным районам.

— Самое главное — у нас есть деньги на их реализацию, — подчеркнул Шимкив.

Изменения в бюджете предполагают увеличение ассигнований на строительство, благоустройство и оснащение оборудованием объектов, планируемых ко вводу в 2023 году и затрагивают значительный перечень объектов строительства и ремонта в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, ЖКХ и благоустройства территорий. По результатам предлагаемых изменений объём расходов областного бюджета 2023 года составит 312,9 млрд рублей.