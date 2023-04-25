Рекламодателям

Законодательное собрание единогласно одобрило в первом чтении поправки в бюджет, предложенные губернатором Андреем Травниковым

  • 25/04/2023, 13:23
Поправки в бюджет-2023 одобрены в первом чтении
Почти на 7,5 миллиардов рублей увеличены средства на решение задач социальной сферы, из них около полутора миллиардов дополнительно направлено Новосибирску.

Депутаты Законодательного собрания единогласно поддержали в первом чтении законопроект о региональном бюджете, подготовленный правительством Новосибирской области и внесённый губернатором Андреем Травниковым.

— 3 года — с 2020 по 2022 — мы жили в условиях неопределённости в связи с пандемией, с санкционным давлением и график проведения поправочных сессий сбился. Это было неудобно, в первую очередь, для муниципалитетов, потому что деньги на сезонные работы зачастую доводились поздно. Депутаты обозначили эту проблему в конце прошлого года. Мы с правительством поддержали их, и вот в 2023 году вернулись к привычному графику, когда в течение года проходит не менее трёх поправочных сессий, в том числе первая — в апреле. Она направлена, в первую очередь, на финансирование переходящих объектов и сезонных работ, — сообщил в своем выступлении губернатор. — В частности — Новосибирску будут предоставлены дополнительные средства на ремонт дорог, дворов и тротуаров. С учётом того, что эти принципиальные решения были приняты ещё перед Новым годом, весной у Новосибирска есть все возможности планомерно, без аврала выполнять эти работы за счёт дополнительных ресурсов.

Совокупный объём субсидий, которые получил Новосибирск, составит 1 млрд 395 миллионов рублей, из них 442 миллиона — на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог, ремонт дорог и тротуаров в частном секторе, 200 миллионов — на благоустройство дворовых территорий.

Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив особо отметил: поправки в первом чтении в бюджет приняты единогласно. По его словам, это означает, что все моменты, внесённые в бюджет, согласованы, прошли все пути переговоров. Ко второму чтению будет много поправок по муниципальным районам.

— Самое главное — у нас есть деньги на их реализацию, — подчеркнул Шимкив.

Изменения в бюджете предполагают увеличение ассигнований на строительство, благоустройство и оснащение оборудованием объектов, планируемых ко вводу в 2023 году и затрагивают значительный перечень объектов строительства и ремонта в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, ЖКХ и благоустройства территорий. По результатам предлагаемых изменений объём расходов областного бюджета 2023 года составит 312,9 млрд рублей.

Фото пресс-службы с сайта правительства Новосибирской области

409

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство НСО Бюджет Новосибирской области Андрей Шимкив Андрей Травников


Спецоперация на Украине

В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
Анонсированный президентом фонд «Защитники Отечества» заработает в Новосибирске в конце мая
24/04/23 11:25
Новосибирский депутат Госдумы предложил учредить единый нагрудный знак для всех участников СВО
23/04/23 10:00
Виталий Новоселов - зампред комитета по госполитике Заксобрания Новосибирской области

Госкомитет Заксобрания по госполитике избрал нового зампредседателя

Их количество выросло до четырёх человек.
Читать статью >>
КПРФ на выборы губернатора Новосибирской области

Кто пойдет на губернаторские выборы в Новосибирской области от коммунистов?

Редакция выяснила, чьи кандидатуры сейчас обсуждаются в партии.
Читать статью >>
Русфонд Игорь Соболев

Игорь Соболев 7 лет назад получил тяжелую травму при спуске с горы на тюбинге

Все эти годы он проходит реабилитацию и постепенно восстанавливает здоровье. Русфонд собирает средства на помощь подростку.
Читать статью >>
поддержка семей участников спецоперации

В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации

Они касаются детей военнослужащих и самих военнослужащих, имеющих статус детей-сирот.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области

Александр Стефанов: Некоторые дорожные подрядчики рассматривают муниципальные контракты как достаточно простой способ заработка

Предприниматели откровенно играют и быстро адаптируются под уровень контроля, оптимизируя свой рабочий процесс.
Все материалы
Лента новостей

Госкомитет Заксобрания по госполитике избрал нового зампредседателя

25/04/2023, 14:29

Кто пойдет на губернаторские выборы в Новосибирской области от коммунистов?

25/04/2023, 13:59

Игорь Соболев 7 лет назад получил тяжелую травму при спуске с горы на тюбинге

25/04/2023, 13:45

«Новосибирскэнергосбыт» переводит в «цифру» входящую корреспонденцию

25/04/2023, 12:52
Популярное

Госдума одобрила пожизненное лишение свободы за госизмену

24/04/2023, 18:51

Правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы

24/04/2023, 18:09

Коридор затмений в апреле-мае 2023 года

24/04/2023, 17:17
Новости компаний

На что россияне берут кредиты

25/04/2023, 14:12

«ЭкономикаПРО»: инновации, промышленность и устойчивое развитие регионов округа в работах сибирских журналистов

25/04/2023, 12:25

Банк Уралсиб представил программу практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение» студентам-экономистам

25/04/2023, 12:13

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска