Земля возможностей: как за несколько шагов пересадить бизнес с аренды и построить своё

В 5 минутах от Новосибирска (по Ордынской трассе от черты города 6 км) с 2017 года активно развивается земельный кластер для бизнеса в рамках инвестиционного проекта «Верх-Тулинский». Благодаря выгодному расположению проекта резиденты имеют возможность выезда на федеральные трассы в четырех направлениях: Казахстан, Средняя Азия и страны Ближнего Востока, европейская часть России, регионы Сибири.

Ключевой особенностью проекта является то, что «Лидер Инвест Групп» передает покупателю правильно проработанные земельные участки:

подготовленные по части их целевого назначения (поставлены все необходимые категории и виды разрешенного использования),

обеспеченные магистральными сетями, инженерной и транспортной инфраструктурой (проезды, линии электропередач, газопроводы)

Девелопер заботливо сопровождает резидентов от выбора и покупки земельного участка, вплоть до ввода объектов в эксплуатацию.

Итак, как за несколько шагов стать собственником земли в бизнес-кластере «Верх-Тулинский»:

— Простой выбор. «Лидер Инвест Групп» является одним из крупнейших лэнд-девелоперов региона. Компания предоставляет участки для самых разных видов бизнеса. Их площадь может варьироваться от 50 соток до 100 Га, в зависимости от проекта, который предприниматель хочет разместить на участке. К примеру, среди действующих резидентов парка дилеры сельхозтехники, АЗС, СТО, магазины, грузоперевозки, склады, производство мебели, кондитерское производство и многие другие.

Подобрать участок

— Заключение договора купли-продажи. На этом этапе после согласования всех нюансов покупатель и девелопер составляют и подписывают договор на выбранный земельный участок, далее предприниматель вносит оплату.

— Регистрация прав. Следующий шаг — регистрация сделки в Росреестре. Все документы совместно передаются на регистрацию посредством любого отделения МФЦ «Мои документы», и удобно отслеживаются на сайте. После получения документов резидент может выходить на площадку и заниматься строительством объекта.

На этом этапе девелопер предлагает резиденту услугу сопровождения полного цикла. Это позволяет бизнесу сконцентрироваться на своих процессах и задачах, доверив все нюансы строительства в надежные руки.

Сюда могут входить:

– планировка и благоустройство земельного участка;

– предпроектная проработка: получение технических условий (ТУ) на присоединение к инженерным сетям;

– получение разрешения на строительство;

– комплексное проектирование, строительство и введение в эксплуатацию капитальных объектов и инженерных сетей (ГАЗ, ЛЭП, водоснабжение, дороги).

На сегодняшний день на территории бизнес-кластера уже проложены магистральные сети, есть инженерная и транспортная инфраструктура. В кластере работает высокоскоростной интернет, газопровод высокого давления, централизованное электроснабжение.

— Содержание. Резидентам не нужно отвлекаться на обслуживание территории и контроль содержания инженерных сетей. Территория парка обслуживается собственной сервисной компанией.

Важным преимуществом локации является близость трудовых ресурсов. Вокруг бизнес-кластера «Верх-Тулинский» идет активное жилищное строительство: Кировский район города Новосибирска, город Обь, село Верх-Тула, поселок Крупской, экопосёлок-парк Сибирские просторы, 8 марта и другие, жители которых могут стать потенциальными сотрудниками.

Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский» от девелопера Лидер Инвест Групп: территория возможностей.

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Фото предоставлено Лидер Инвест Групп