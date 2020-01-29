ИК «Фридом Финанс» объявляет о начале размещения собственных биржевых облигаций

28 января началось размещение биржевых облигаций ООО ИК «Фридом Финанс» на Московской бирже, сообщили в пресс-службе компании. Выпуск организован в рамках программы биржевых облигаций № 4-00430-R-001P-02E от 16.10.2019. Срок обращения – 1092 дня, число купонных периодов – 12, продолжительность купонного периода – 91 день. Объем эмиссии составляет 40 млн долларов США.

Отмечается, что особенность эмиссии в том, что долговые бумаги номинированы в долларах США в рамках рублевой программы. Для ИК «Фридом Финанс» это второй выпуск с начала 2019 года. Для российского рынка корпоративных облигаций случаи эмиссии именно брокерской компании редки.

Как рассказали в пресс-службе компании, среди основных целей эмиссии – поддержание ликвидности и пополнение оборотного капитала, расширение продуктовой линейки, реструктуризация операционной деятельности, а также создание бенчмарка привлечения денежных средств в иностранной валюте.

— Для отечественного рынка такой выпуск, как наш, достаточно редкое событие. Мы выпустили ценные бумаги, номинированные в долларах США, которые доступны российским розничным инвесторам. Для нас, как для эмитента, это также большое событие на пути нашего развития, — подчеркнул директор департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс» Сергей Носов.

ООО ИК «Фридом Финанс» — российская инвестиционная компания, входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., предоставляющий финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на Nasdaq под тикером FRHC. ИК «Фридом Финанс» входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает 9-е место по числу зарегистрированных клиентов (более 42 тысяч) и 12-е место по количеству активных клиентов. Компания представлена офисами в крупнейших российских городах, активы ИК «Фридом Финанс» превышают 10 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2019 года.

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