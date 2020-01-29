НГТУ НЭТИ и ПАО «Татнефть» запускают акселератор для стартапов

Компания «Татнефть» ищет технологические стартапы для участия в акселерационной программе, созданной в партнерстве с венчурным фондом Pulsar VC. Отборочный этап пройдет в Новосибирске 6 февраля в Точке кипения НГТУ НЭТИ. Организаторов интересуют проекты по двум трекам: «Биотехнологии» и «Промышленная химия и новые материалы», сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что среди критериев отбора: инновационная технология или прототип продукта, готовность к сотрудничеству с крупной компанией, возможность масштабировать проект на международный рынок, а также наличие рабочей команды проекта.

В процессе работы акселератора предприниматели вместе с экспертами «Татнефти» смогут: адаптировать проекты и разработки под технологические цепочки крупной промышленной компании, узнать об особенностях рынка и продвижении продукта в сегмент крупного бизнеса и начать проработку внедрения на производстве и в бизнес-процессах «Татнефти», которое будет профинансировано организаторами программы.

Для того, чтобы стать участником акселератора, необходимо подать заявку, получить подтверждение от организаторов сессии, подготовить десятиминутный рассказ о проекте и презентацию — и прийти 6 февраля в Точку кипения НГТУ НЭТИ.

Всего планируется отобрать 15 стартапов для участия в акселераторе.

Экспертами акселератора выступят начальник отдела планирования инновационной деятельности Центра технологического развития ПАО «Татнефть» Роман Козихин, ведущий специалист отдела планирования инновационной деятельности Центра технологического развития ПАО «Татнефть» Салават Газизов, генеральный директор группы компаний «Pulsar Venture Capital» (Казань) Павел Королев, управляющий партнер «Центра коммерциализации инноваций», руководитель экспертно-методологической группы акселератора (Москва) Михаил Захаревич и зам. директора по инновационной деятельности Института цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск) Петр Куценогий.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ