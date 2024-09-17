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Мэрия все же расторгает контракт на ремонт Димитровского моста в Новосибирске

  • 17/09/2024, 11:45
Автор: Оксана Мочалова
Мэрия все же расторгает контракт на ремонт Димитровского моста в Новосибирске
Власти города планируют вывести на объект другого подрядчика.

Мэрия Новосибирска расторгает с подрядчиком контракт на ремонт Димитровского моста. Об этом сегодня. 17 сентября, на аппаратного совещания мэра сообщил начальник городского управления автодорог Сергей Эпов

— Что касается Димитровского моста — идет расторжение контракта с подрядной организацией. Будем заводить нового подрядчика, – доложил он

Напомним, на 10 сентября, по данным мэрии, техническая готовность Димитровского моста составляла 14%.

Работы по ремонту Димитровского начались весной 2024 года. Подрядчик — ООО «СК Дороги Сибири». Вопросы к компании возникали неоднократно. На июльской сессии регионального парламента заммэра Новосибирска Олег Клемешов отмечал, что муниципалитет направил компании, которая ведет ремонт Димитровского моста, уведомление о расторжении контракта. Позже мэрия отозвала предупреждение об одностороннем разрыве контракта.

Ранее редакция сообщала, что прокурор Новосибирской области объявил предостережение Владимиру Знаткову. Причина — проблемы с реализацией в регионе национальных проектов.

Фото предоставлено мэрией города Новосибирска, автор- пресс-служба

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог расторжение контракта Димитровский мост


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