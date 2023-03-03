Уклоняются ли от налогов «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон», еще предстоит выяснить

Основная претензия к трем французским компаниям состоит в том, что, имея выручку в России на миллиарды рублей, они отчисляют гораздо меньше налогов, чем их конкуренты. Кроме того, отмечается, что они переносят обязательства по уплате налогов в иностранные юрисдикции — во Францию, Нидерланды и Люксембург.

В Минфин с просьбой проверить французские компании обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

— Ко мне поступила информация о том, что группа компаний «Ашан» в своей деятельности использует налоговые схемы оптимизации, которые могут вызвать вопросы у ФНС. И для того чтобы прояснить эту ситуацию, я направил запросы в министерство финансов с предложением провести глобальную проверку. <…> Мне на электронную почту пишут всякие письма с криком: «Руки прочь от «Ашана»! Вы не закроете «Ашан»!». Его закрывать никто не собирается, — пояснил Business FM свою позицию Луговой.

В свою очередь, гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков считает, что «Ашан» и «Леруа» достаточно прозрачны.

— Такие компании иногда стараются найти возможности сократить суммарное налоговое бремя. Плюс они имеют возможность перераспределять прибыль и оставлять ее в той или иной стране, — отмечает Чумаков.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро BGMP Сергея Матюшенкова,

письмо депутата — это «больше повод попиариться», так как вышеуказанные компании являются крупнейшими налогоплательщиками и находятся на постоянном налоговом мониторинге, поэтому уклониться от каких-то налогов им очень сложно.

— Почему у них такая маленькая налоговая нагрузка — сказать сложно, надо смотреть. То, что наши налоговики сделали с точки зрения выявления схем по уклонению, особенно с НДС, — это феноменальные результаты. И то, что возможно во Франции, не факт, что прокатит у нас, заключил эксперт.

Радиостанция Business FM сообщила, что сами компании пока никак сложившуюся ситуацию не комментируют, но предполагается, что реакция так или иначе последует, потому что российский рынок для компаний важен — «Ашан» и «Леруа» пользуются здесь популярностью.

Напомним, у «Ашана» в России 153 гипермаркета, у «Леруа Мерлен» — 112 магазинов. Кроме того, в конце прошлого года «Ашан» регистрировал товарный знак с названием «Родной, и все тут».

Ранее редакция сообщала, что совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах станет проще.

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