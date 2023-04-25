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С 25 апреля, по распоряжению губернатора Андрея Травникова, начал работать новый автобусный маршрут в Толмачево

  • 25/04/2023, 15:36
автобус в аэропорт Толмачево
По маршруту № 112 ходит 6 автобусов большого класса, а стоимость проезда от площади Карла Маркса до аэропорта составляет 32 рубля.

Первый день работы маршрута проконтролировал начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

— С сегодняшнего дня новосибирцы могут оценить все удобства новых автобусов, работающих на данном маршруте. Проект реализован по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Глава региона поставил перед нами задачу обеспечить на маршруте работу комфортабельных автобусов, безналичный расчет и действие всех предусмотренных льгот и социальных карт. Сегодня мы проверили работу маршрута, видим, что график соблюдается, все поставленные главой региона задачи по обеспечению комфорта пассажиров исполнены, — отметил Евгений Тюрин.

Поездка по маршруту № 112, следующему от площади Карла Маркса в аэропорт Толмачево, обойдется жителям и гостям Новосибирской области в 32 рубля. На нем работают комфортабельные автобусы с безналичной оплатой и льготами.  Добраться от площади Карла Маркса до нового терминала аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина можно за полчаса.

Всего на линии работают 6 комфортабельных низкопольных и экологически чистых автобусов большого класса, закупленных по программе софинансирования из областного бюджета. Автобусы оснащены системами климат-контроля, камерами видеонаблюдения и доступны для маломобильных групп населения.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин Андрей Травников автобусный маршрут в Толмачево


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