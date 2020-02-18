Новосибирские компании тестируют арабский рынок

— Если говорить об отраслях, которые нам хотелось бы вывести на зарубежный рынок, то это биотех, фарма. Здесь очень большой потенциал у биотехнологического кластера в Кольцово. Именно поэтому мы попробовали в 2019 году выйти на арабский рынок с вакцинами. В частности, речь идет о вакцине от гепатита А. Мы увидели, что в этом направлении можно работать, так как наш продукт на 34% конкурентнее в цене, чем из Франции, —сообщил на пресс-конференции в ТАСС и.о. министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Он добавил, что сейчас ряд новосибирских биотех-компаний, в том числе малых и средних, изучает возможность локализации своих производства на территории других государств, если почувствуют спрос.

Кроме того, в продвижении за рубеж заинтересованы компании, работающие в сфере высокотехнологичной медицины, в частности ортопедии. Не смотря на то, что эта отрасль хорошо представлена на мировых рынках через крупные компании, Россия может выйти с экспортом своей продукции, как минимум, в соседние страны.

Еще одна потенциальная точка роста — ИТ-технологии.

— В декабре 2019 года у нас получилась первая сделка в Саудовской Аравии на 200 тыс долларов. Это ИТ-компания — резидент Академпарка, — говорит Решетников. — В Саудовской Аравии только сейчас начинается инвестиционный процесс, направляются средства в инфраструктуру, потому что все начали понимать, что это стимул для роста качества жизни. У них запускается доставка еды, по аналогии с сервисами уже раскрученными в России, и нашим предпринимателям удалось сделать выгодное предложение.

Как уточнил чиновник в ответ на вопрос InfoPro54, речь идет о компании IVoice.

Ранее гендиректор ООО «Айвойс Технолоджи» (бренд iVoice) Андрей Заворин рассказывал редакции, что по итогам 2019 года объем проектов, которые компания ведет в России и за рубежом, сравняется. А в 2020 году иностранные будут превалировать.

— У нас есть понимание, что наши основные рынки сосредоточены за рубежом. С этой точки зрения наша компания является тем самым экспортом технологий, который сейчас стимулируется на государственном уровне, — заявлял Заворин.

Ранее компания анонсировала проекты по созданию системы распознавания речи азиатских языков, внедрении речевых технологий в учреждения здравоохранения области, «умные остановки».