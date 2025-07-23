В Новосибирске стартовали стажировки для участников СВО

С 10 июля для участников программы «Герои НовоСибири» открылось новое направление – менторство и стажировки. Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова стала личным наставником юриста Андрея Котенева.

В ходе встречи губернатора Андрея Травникова с участниками проекта «Герои НовоСибири» было подчеркнуто, что работа с наставниками – это ценный и новый опыт для всех. Среди менторов – губернатор Новосибирской области, его заместители, региональные министры, главы городов и районов, а также руководители предприятий.

— Мы начали с ознакомления стажера со всеми аспектами работы ведомства. Он участвует в рабочих встречах, заседаниях правительства области, посещает подведомственные учреждения, — рассказала Мария Жафярова. — В рамках стажировки Андрею Владимировичу предложен кейс, связанный с юридическим обеспечением деятельности министерства. Проект «Герои НовоСибири» не только способствует развитию участников, но и позволяет нам, представителям власти, взглянуть на нашу работу с другой стороны и получить ценные отзывы».

Андрей Котенев имеет юридическое образование и опыт службы в зоне СВО. Благодаря участию в федеральной программе «Время героев», он получил должность помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области, а затем прошел конкурсный отбор в проект «Герои НовоСибири».

Обучение для первой группы из 30 финалистов началось 1 июля. Уже завершен первый модуль «Государственная политика и система управления». Участникам предстоит пройти обучение по темам: «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления». Цель менторства и стажировок – помочь участникам адаптироваться и построить успешную карьеру.

— Проект важен для участников СВО, которые хотят продолжать служить родине, несмотря на состояние здоровья, — отметил Андрей Котенев. — Он дает практический опыт и позволяет погрузиться в работу органов власти. Стажировка показала, как важно уметь разрабатывать системный подход к решению задач. Этот опыт будет полезен на любой должности.

Следует отметить, что проект «Герои НовоСибири» является частью федеральной программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным в прошлом году. По поручению главы государства, подобные региональные проекты были запущены во всех субъектах РФ. Проект направлен на то, чтобы ветераны и участники СВО могли занять руководящие должности в органах власти, государственных и муниципальных предприятиях, а также участвовать в политической жизни региона.