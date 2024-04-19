Импорт велосипедов в Сибирь вырос в 2,3 раза

За первый квартал 2024 года таможенники Сибири проконтролировали ввоз в регионы округа более 30 тысяч велосипедов.
— Это в 2,3 раза больше, чем за такой же период прошлого года, — говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.
Из всех велосипедов более 4,2 тысяч — детские двухколесные. Стоимость ввезенных велосипедов составляет 1,6 миллионов долларов. Отмечается, что основным поставщиком является Китай.
— Всего к лету сибирские предприниматели ввезли около 38,5 тысяч единиц спортивного инвентаря, в том числе велосипеды, самокаты, а также батуты и детские бассейны, — отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что смартфоны без документов изъяли таможенники Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор — sergeycauselove
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