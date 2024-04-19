Избившего завуча школы мужчину судят под Новосибирском

Судебный процесс начался над жителем Новосибирской области, которого обвиняют в избиении завуча школы деревянным бруском.

ЧП произошло 26 января 2024 года в Чулымской средней школе № 9. В разгар учебного дня в учительскую зашел пьяный мужчина, достал из рукава деревянный брусок и набросился на завуча. Он со всей силы бил женщину по спине, голове и коленям. Перепуганные школьники, ставшие очевидцами побоища позвали на помощь охранника, а тот вызвал полицию.

Дебошира задержали и доставили в местный участок.

― Недавно у одной из учениц пропали в школе какие-то вещи. Она пожаловалась родителям дома. Разговор услышал гостивший у семьи родственник, Александр Щепелин. Он решил устроить самосуд, ― рассказала Infopro54 местная жительница, знакомая с ситуацией.

На агрессора завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

В судебном заседании по делу Александра Щепелина оглашено обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств по делу, допрошены: представитель потерпевшего, потерпевшая, все свидетели.

Ранее редакция сообщала о том, что в одной из школ Омской области учитель жестоко избил ученика во время урока. Конфликт между преподавателем и шестиклассником произошел из-за того, что ребенок жевал бумагу и плевался из авторучки. Ставшие очевидцами физического «наказания» мальчика, школьники сняли разбор полетов на видео.