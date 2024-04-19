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По рынку такси Новосибирска больше ударит перевод на самозанятость, чем отсев мигрантов

  • 19/04/2024, 15:06
Автор: Юлия Данилова
По рынку такси Новосибирска больше ударит перевод на самозанятость, чем отсев мигрантов
После 22 апреля тариф на такси в часы пик может подскочить на 30%.

Глава новосибирской «Ассоциации работников такси» Андрей Артюх сообщил Infopro54, что запрет на работу в такси мигрантов на рынок Новосибирска не повлиял.

—  С одной стороны, у многих таксистов — выходцев из стран СНГ, о которых пишут в своих постах горожане, уже есть российские паспорта, то есть они под запрет не попадают, — говорит собеседник Infopro54. — С другой — лично я сомневаюсь, что этот закон будет исполняться. Поймают в рейдах несколько человек, вышлют из России, а остальные продолжат работать.

Запрет торговать и таксовать выталкивает мигрантов в стройку и промышленность Новосибирска

Запрет торговать и таксовать выталкивает мигрантов в стройку и промышленность Новосибирска

Он также считает, что проблема конкуренции между российскими водителями и мигрантами, работающими в такси, надумана.

— Заказов сейчас много, и без работы, тот кто хочет работать, не останется. Другое дело, если у водителя нет разрешения на работу в такси, то у него падает приоритет, а значит, ему поступает меньше заказов. У тех, у кого все в порядке, работы хватает, а у того, кто много работает — достойная оплата, — комментирует Артюх. — С другой стороны, сейчас у таксистов также много расходов. К примеру, машины подорожали в 2 раза, растут цены на запчасти, ГСМ, ОСАГО, то есть о каких-то сверхзаработках тоже говорить бессмысленно.

В пресс-службе hh.ru отметили, что дефицит кадров на рынке такси в регионе ужесточается. С начала 2024 года в Новосибирской области были открыты более 200 вакансий для водителей такси. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предложений выросло в 2,5 раза. Большинство вакансий предполагают частичную занятость (56%), остальные — полную занятость «фулл-тайм».

— Требования к соискателям принципиально не изменились. Ключевое — наличие водительского удостоверения, некоторые работодатели указывают в требованиях опыт вождения и знание города, хотя 76% не предъявляют никаких требований к опыту кандидата, — сообщили в пресс-службе hh.ru в ответ на запрос Infopro54.

В данный момент на одну вакансию для водителей приходится 3,6 резюме при норме для рынка труда 4-7,9 резюме. Показатели близко к нижней границе нормы, однако кандидатов не хватает для нормального покрытия спроса со стороны работодателей. При этом индекс конкуренции за работу среди водителей чуть выше среднего по региону (3,2 резюме на вакансию в марте 2024 года).

Дефицит кадров сказывается на росте зарплат. Если смотреть на предлагаемые зарплаты водителям (не только такси, а в целом по данной специальности), то по первому кварталу 2024 года в среднем работодатели были готовы платить этим специалистам в Новосибирской области от 80,4 до 183 тысяч рублей, согласно данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах». В прошлом году, в аналогичный период, диапазон зарплат в вакансиях для водителей составлял 55-137 тысяч рублей.

— Интерес новосибирских соискателей к работе в сфере такси достаточно высокий, это видно по индексу конкуренции за работу, который выше среднего по рынку в регионе, — отмечают эксперт hh.ru. — Эта работа с конкурентной зарплатой, гибким графиком, низкими требованиями к опыту работы, все это делает ее привлекательной и доступной для самого широкого круга соискателей. При этом отток мигрантов из числа потенциальных кандидатов на водительские вакансии сможет снизить конкуренцию за рабочие места и создать более выраженный кадровый дефицит. Напомним, сейчас значения индекса на грани нормы баланса спроса и предложения, и откатиться назад он вполне может.

Мигрантам запретили работать в такси, торговать напитками и сигаретами в НСО

Мигрантам запретили работать в такси, торговать напитками и сигаретами в НСО

Опрос Службы исследований hh.ru, проведенный в 2023 году, показал: 40% респондентов из Новосибирской области (49%) считают, что мигранты конкурируют с ними за рабочие места. Среди тех, кто чувствует конкуренцию за работу с мигрантами, прежде всего представители профсферы транспорта и логистики, в том числе водители и таксисты (63% из респондентов данной сферы). 24% опрошенных новосибирцев высказали уверенность, что они заменят мигрантов на освободившихся местах, и большинство из тех, кто дал такой ответ — вновь представители транспортной сферы (48%).

Однако местные жители готовы заменить мигрантов при нескольких условиях:

  • работа должна соответствовать их квалификации (69%),
  • хорошие условиях труда (67%),
  • зарплата должна быть выше той, что за эту работу получили мигранты (42%).

— Если работодатели при отсутствии выбора кандидатов будут выполнять все эти условия, очевидно, что это может отразиться на стоимости услуг такси — цены вырастут, — констатируют эксперты hh.ru.

По словам Андрея Артюха, на стоимость поездки в такси в Новосибирске принятый закон о работе мигрантов в такси не повлиял, как до этого не повлиял в Кургане и Челябинске.

— Рост стоимости поездки в такси мы можем получить после 22 апреля. С этой даты водители могут работать в такси только в статусе паркового самозанятого, самозанятого или ИП. Думаю, что после вступления в действие этой нормы с рынка уйдут те, кто подрабатывал в часы пик утром и вечером, а также в выходные, то есть количество водителей такси в Новосибирске резко сократится, — комментирует Андрей Артюх. — Не исключаю, что в пиковые часы тариф будет подскакивать на 30% от сегодняшнего. В остальное время такого резкого подорожания, скорее всего, не будет.

Напомним, с 22 апреля «Яндекс» вводит новые правила, согласно которым все таксисты должны получить статус самозанятых. В ряде регионов России таксисты планируют бойкотировать работу со следующего понедельника. Как сообщил URA.RU , такое решение приняли водители пермских таксопарков. Как поясняет издание со ссылкой на работников таксопарков, сейчас, к примеру, с поездки стоимостью 100 рублей водители получают 80 рублей. После перехода на особый режим налогообложения доход с этой же суммы составит всего 20 рублей. Если автомобиль не свой, а взят в аренду, таксист не получит ничего.

Ранее редакция также сообщала о том, что новосибирцы сомневаются, что от запрета на работу мигрантов в такси и торговле будет эффект.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : тариф на такси такси в Новосибирске Мигранты


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