Смартфоны без документов изъяли таможенники Новосибирска

25 новых смартфонов без документов задержали новосибирские таможенники.

Смартфоны были найдены в автомобиле, въехавшем в Россию из Казахстана.

— Перевозчик не смог предоставить товаросопроводительные документы, — говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.

Сотрудникам таможни удалось установить, что проверяемые телефоны ввезены на территорию ЕАЭС без таможенного декларирования.

Эксперты отметили, что телефоны оригинальные, а стоимость партии на рынке составляет более 2,3 миллиона рублей.

Сейчас новинки находятся у Росимущества для дальнейшей реализации.

Ранее редакция сообщала о том, что более 4 тысяч единиц контрафактной одежды изъяли в торговом павильоне Новосибирска.