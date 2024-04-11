Смартфоны без документов изъяли таможенники Новосибирска

25 новых смартфонов без документов задержали новосибирские таможенники.
Смартфоны были найдены в автомобиле, въехавшем в Россию из Казахстана.
— Перевозчик не смог предоставить товаросопроводительные документы, — говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.
Сотрудникам таможни удалось установить, что проверяемые телефоны ввезены на территорию ЕАЭС без таможенного декларирования.
Эксперты отметили, что телефоны оригинальные, а стоимость партии на рынке составляет более 2,3 миллиона рублей.
Сейчас новинки находятся у Росимущества для дальнейшей реализации.
Ранее редакция сообщала о том, что более 4 тысяч единиц контрафактной одежды изъяли в торговом павильоне Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор: Racool_studio
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