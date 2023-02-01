Для четвертой станции «СКИФ» определен подрядчик

Институт катализа СО РАН заключил государственный контракт на разработку, изготовление, монтаж, шефмонтаж, шефналадку технологического оборудования экспериментальной станции «Структурная диагностика» с Институтом сильноточной электроники СО РАН (г. Томск).

Интегратор создания станции был определен в соответствии с положениями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Общая стоимость контракта составляет 1,1 млрд рублей. В соответствии с условиями контракта Институт сильноточной электроники СО РАН создаст «под ключ» оборудование экспериментальной станции к декабрю 2024 года.

Станция «Структурная диагностика» предназначена для решения широкого спектра материаловедческих и фундаментальных задач методами рентгеновской дифракции (порошковой и монокристальной), микротомографии и элементного анализа. Такие исследования актуальны для неорганической химии, катализа, химии твердого тела, структурной биологии, фармацевтики, археологии и других наук.

Высокотехнологичное оборудование станции позволит визуализировать любой материал, на атомно-молекулярном уровне определить его кристаллическую структуру. Также оно даст возможность наблюдать за динамическими изменениями в процессе создания материала, его направленной модификации, реального использования. Таким образом, станция обеспечит значительное расширение экспериментальных возможностей для диагностики функциональных и конструкционных материалов, в том числе в условиях, максимально приближенных к условиям их эксплуатации.

Например, на станции можно будет исследовать процессы синтеза нитридных и оксидных покрытий непосредственно в процессе их роста. Такие покрытия используются для увеличения срока службы лопаток турбин, ответственных узлов для авиации и космических летательных аппаратов, а также металлообрабатывающего инструмента. Синхротронные исследования позволят контролировать функциональные свойства покрытий и оптимизировать технологические процессы их получения.

Напомним, в 2022 году проведены торги по выбору подрядчиков для строительства трех станций СКИФ. Интегратором станции «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне» стал Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН. Общая стоимость трех контрактов — 1,18 млрд рублей. В середине августа ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» и Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН заключили два государственных контракта на разработку, изготовление, монтаж, шефмонтаж, шефналадку технологического оборудования экспериментальной станции «Быстропротекающие процессы». Общая стоимость контрактов составила 1,1 млрд рублей. В ноябре институт катализа СО РАН заключил государственный контракт на разработку, изготовление, монтаж, шефмонтаж, шеф-наладку технологического оборудования экспериментальной станции «Микрофокус» с Томским политехническим университетом. Стоимость контракта 1.1 млрд рублей.

Всего в первой очереди запланировано не менее 6 станций, так что в ближайший год будут определяться интеграторы оставшихся.

ЦКП «СКИФ» Института катализа СО РАН — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово.

ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.

Ранее редакция рассказывала о том, что вокруг центра синхротронных излучений СКИФ могут появиться не 30, а 46 станций.

Фото предоставлено пресс-службой ЦКП «СКИФ»