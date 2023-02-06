Дарим подарки за подключение эквайринга

Подключите первый терминал и банк подарит вам 250 баллов программы лояльности «Любимый клиент». За каждый следующий установленный терминал начисляется 100 баллов, в том числе клиентам, которые уже пользуются услугами эквайринга в «Левобережном».

Банк также разработал специальные предложения для новых клиентов. Продуктовым магазинам предлагается подключить торговый эквайринг по специальному тарифу 1,4% и получить скидку на обслуживание расчетного счета на 2 месяца. Учебные и медицинские организации могут пользоваться эквайрингом под 1% в течение первых четырех месяцев.

Специалисты «Левобережного» бесплатно устанавливают и настраивают терминалы для безналичной оплаты, круглосуточно оказывают техническую и клиентскую поддержку, зачисляют выручку от эквайринга на счет клиента до 2 раз в день, включая выходные дни. При расширении сети подключить новые торговые точки можно онлайн, без визита в банк.

Подать заявку на подключение эквайринга вы можете на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или офисах Банка «Левобережный». По вопросам обслуживания звоните по номеру 8-800-3333-555.

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