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«СибЭкоПром-2021»: экология в фокусе внимания

  • 25/05/2021, 12:36
memorandum
В Новосибирске прошел IV Сибирский эколого-промышленный форум.

— Форум «СибЭкоПром» традиционно стал крупнейшей площадкой в Сибири, на которой встречаются представители власти, бизнеса и общественности и могут обсудить актуальные экологические вопросы, требующие вдумчивого и правильного решения, — отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко. — В рамках форума обсуждались вопросы по совершенствованию мониторинга загрязнения воздуха, о проблемах рекультивации, с которыми сталкиваются многие сибирские регионы, внедрение новых технологий на производстве.

Большинство производителей пока игнорирует закон о расширении ответственности

Тема форума — «Реализация национального проекта «Экология»: экологическое развитие регионов Сибири» — обсуждалась на пленарном заседании, круглых столах и дискуссионных площадках и Бассейновом совете ВО БВУ.

— Долгое время фокус внимания общества был ориентирован на экономику, сейчас экология вышла на первый план. В НОО «Опора России» создан комитет по экологии, — рассказала руководитель комитета по экологии НОО «Опора России» Надежда Стародубова. — Для предпринимателей, как для крупных, так и для МСП, очень актуальной была информация о расширенной ответственности производителей, решении экологических проблем на производстве, а также новые экологические технологии.

Управляющий Новосибирским отделением №8047 ПАО «Сбербанк» Николай Шилов пояснил, что сегодня выделяются три главные составляющие стратегии трансформации бизнеса.

— Первая — уменьшение воздействия на окружающую среду, сюда входит не только ответственное использование природных ресурсов, но и финансирование «зеленых» проектов и содействие отраслевым инновациям. Вторая — социальное развитие: поддержание доступности услуг для всех категорий населения, финансовая и экологическая грамотность персонала, клиентов, партнеров банка. И третья — корпоративное управление и экономическая устойчивость. Все это позволяет Сберу оказывать положительное влияние на экологию и формировать соответствующую культуру, — сказал Николай Шилов.

На круглом столе «Бизнес и новые технологии, экологические решения в производстве» эксперты и представители бизнеса обсудили примеры модернизации бизнеса и внедрение новых технологий в производстве. Многие предприятия РФ сегодня используют в работе опыт международных компаний. Одним из таких примеров является компания «Макдоналс». По словам старшего директора «Макдоналдс Россия» Ирины Коршуновой, компания стала первой, кто начал сдавать отработанное масло на переработку.

— Затем к нам присоединились другие игроки рынка общественного питания. На сегодняшний день около 70% масла направляются на переработку в биодизель. С прошлого года мы отказались от использования батареек и электронных частей в игрушках для «Хэппи Мил». С 2022 года для новых серий игрушек не будет использоваться твердый пластик. Во всем холодильном оборудовании компании в качестве хладагента используется фреон r-404 и r-290, он является одним из самых безопасных: потенциал озон-разрушения равен 0, — поделилась опытом с участниками форума Ирина Коршунова.

СГК использует золошлаки для рекультивации площадки в Новосибирске

СГК использует золошлаки для рекультивации площадки в Новосибирске

На одном из круглых столов прошло обсуждение проблем, связанных с обращением и утилизацией ТКО, а также формированием территориальных схем, — актуальных для многих регионов России. Как отметили представители ассоциации «Экология Сибири» для решения этих проблем необходимо усилить взаимодействие между бизнесом и властью, которое могло бы закрыть пробелы и противоречия в законодательстве. При этом в ассоциации отметили, что в округе реализуются интересные проекты, за развитием которых они будут внимательно наблюдать, так как в перспективе их возможно тиражировать. В частности, речь идет о проекте СГК по вовлечению золошлаков в хозяйственный оборот.

Второй день форума был посвящен развитию экологического волонтерского движения в Сибири. 20 мая в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете (Сибстрин) прошли мероприятия, посвященные экологическому волонтерству — День «Мы эковолонтеры Сибири» и круглый стол «Экологическое волонтерство как естественная часть жизни россиян».

— Жители города активно участвуют в экологических акциях и стараются сделать его чистым, благоустроенным. И дело даже не в том, что людям дают сладкие поощрения. Новосибирцы готовы заботиться о своем будущем, — считает председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова.

Важным аспектом в жизни современного человека сегодня является развитие экологической культуры, в том числе приобщение к ней школьников, студентов. Неудивительно, что бизнес объединяется и активно продвигает данное направление в корпоративном секторе, привлекая к работе волонтеров. Так, один из участников Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Новосибирской области — пивоваренная компания «Балтика» — не только внедряет экологичные решения в производстве, фиксирует и снижает углеродный след по всей цепочке производства продукции от поля до бокала, но и вносит вклад в улучшение экологии на территории региона присутствия. 15 мая компания организовала высадку 10000 саженцев хвойного леса в Колыванском районе области, в акции приняли участие 115 волонтеров — сотрудников завода и неравнодушных горожан. В рамках форума также был подписан меморандум о развитии в Новосибирской области образовательной программы для детей «Мы — твои друзья». Подписи под документом поставили директор Nestle Purina PetCare в России, СНГ, Украине, Турции и Израиле Джорджио Весприни, министр природных ресурсов Новосибирской области Андрей Даниленко и заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов. Программа нацелена на формирование у подрастающего поколения гуманитарного отношения к домашним животным и будет реализована в начальных школах Новосибирской области.

По словам председателя регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Новосибирской области, управляющего по корпоративным вопросам региона ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Дмитрия Шаркова, важным условием успешного решения обсуждаемых на «СибЭкоПроме» задач, входящих в национальный проект «Экология», является многостороннее партнерство бизнеса, власти и общества.

— Корпоративное волонтерство — одна из ключевых составляющих этого диалога. Социально ответственные компании вносят свой вклад в охрану окружающей среды не только путем перехода на использование энергосберегающих технологий и организации «зеленых» офисов. Не менее важное общественное значение имеет работа по формированию в организациях культуры бережного отношения к природе и поддержке экологических волонтерских инициатив сотрудников, — уверен Дмитрий Шарков.

«Сибантрацит» вступил в Национальный совет по корпоративному волонтерству

Итогом второго дня форума стало подписание соглашений о сотрудничестве между региональным представительством НСКВ в Новосибирской области и новыми участниками: «Макдоналс», группа «Сибантрацит» и «Опора России» в Новосибирской области.

Зрелищным мероприятием второго дня форума стал конкурсный показ модной одежды, изготовленной студентами «зеленых» вузов #ЯЭКОМОДНИК. Участникам «Дня эковолонтеров Сибири» представили коллекцию авторской дизайнерской одежды Есении Бузыцкой, сделанной из старых вещей.

Завершился «СибЭкоПром-2021» стартом в СФО Всероссийской акции «Вода России», которая прошла 21 мая на центральном пляже Академгородка в Новосибирске.

В мероприятии приняли участие корпоративные команды организаций — членов Регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству: «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», Сбербанк, «Российские железные дороги», «Обувь России», «Макдоналдс». Организаторами акции выступили оргкомитет форума, зеленое движение «Эконавигатор», Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Очистить прибрежную зону от топляка помогла тяжелая техника Верхне-Обского Бассейного водного управления.

Участие в акции приняли 120 человек. Собраны более 450 мешков мусора и с помощью тяжелой специализированной техники — шесть КАМАЗов древесного хлама (топляка).

Фото предоставлено организаторами «СибЭкоПром-2021»

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Сибирь Новосибирская область Новосибирск

Теги : экология форум Сибэкопром волонтерство


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