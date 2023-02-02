Собственников «Экологии-Новосибирск» потребовали привлечь к субсидиарной ответственности

Внешний управляющий регоператора ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев 1 февраля направил в арбитражный суд Новосибирской области заявление, в котором просит привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Экология-Новосибирск» солидарно следующих контролирующих должника лиц:

ООО «ЭкоТранс-Н»;

ООО «КПФ»;

ООО «ПФ ВИС»;

Группа «ВИС» (АО).

Об этом говорится в материалах суда.

Напомним, 11 января Арбитражный суд Новосибирской области разрешил ООО «Эволюция Управление Активами» (Москва) удовлетворить в полном объеме требования кредиторов должника — ООО «Экология-Новосибирск». В течение 20 дней с даты вынесения решения компания должна была погасить требования кредиторов, включенных в реестр требований: 880 712 407 рублей 20 копеек путем перечисления средств на специальный банковский счет должников. Прежний внешний управляющий Ирина Курочка говорила о том, что требований гораздо больше, но они пока не включены в реестр.

16 января на собрании кредиторов ООО «Экология-Новосибирск» было принято решение отклонить план внешнего управления и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (продажа имущества). В суде это ходатайство еще не рассматривалось. Кроме того, кредиторы проголосовали против заключения договора о выдаче банковской гарантии. По соглашению, заключенному регоператором с МинЖКХ в июле 2018 года, гарантия выдается в обеспечение исполнения обязательств по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. Гарантия выдается на сумму не более 194 млн рублей.

18 января стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с мошенничеством в отношении «неустановленных лицах из числа руководителей» регоператора.

Напомним, «Экология-Новосибирск» находится в банкротстве с февраля 2022 года. В октябре в отношении компании была прекращена процедура наблюдения в введена процедура внешнего управления до апреля 2024 года.

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Фото из группы «Экология-Новосибирск» ВКонтакте