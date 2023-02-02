Собственников «Экологии-Новосибирск» потребовали привлечь к субсидиарной ответственности

Внешний управляющий регоператора ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев 1 февраля направил в арбитражный суд Новосибирской области заявление, в котором просит привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Экология-Новосибирск» солидарно следующих контролирующих должника лиц:
Об этом говорится в материалах суда.
Напомним, 11 января Арбитражный суд Новосибирской области разрешил ООО «Эволюция Управление Активами» (Москва) удовлетворить в полном объеме требования кредиторов должника — ООО «Экология-Новосибирск». В течение 20 дней с даты вынесения решения компания должна была погасить требования кредиторов, включенных в реестр требований: 880 712 407 рублей 20 копеек путем перечисления средств на специальный банковский счет должников. Прежний внешний управляющий Ирина Курочка говорила о том, что требований гораздо больше, но они пока не включены в реестр.
18 января стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с мошенничеством в отношении «неустановленных лицах из числа руководителей» регоператора.
Напомним, «Экология-Новосибирск» находится в банкротстве с февраля 2022 года. В октябре в отношении компании была прекращена процедура наблюдения в введена процедура внешнего управления до апреля 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что «Спецавтохозяйство» готово работать с перевозчиками конкурента.
Фото из группы «Экология-Новосибирск» ВКонтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :