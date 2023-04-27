Имущество бывшего новосибирского издательства «Наука» предложили под редевелопмент и жилую застройку

ДОМ.РФ выставил на торги имущественный комплекс в Ленинском районе Новосибирска, включающий в себя участок площадью 1 га и пять нежилых зданий общей площадью 14,2 тыс. кв. м. Площадка подходит под редевелопмент или строительство жилья и апартаментов, говорится в сообщении пресс-службы института развития.

Срок подачи заявок на участие в торгах истекает 5 июня. Аукцион пройдёт 9 июня. Начальная цена лота — 137,67 млн рублей.

Комплекс находится по адресу: ул. Станиславского, д. 25. Ранее имущество принадлежало ликвидированному в 2022 году ФГУП «Издательство «Наука» — здесь располагался один из трёх производственно-полиграфических и книгораспространительских центров предприятия. После реконструкции зданий на площадке возможно строительство жилья и апартаментов.

— Имущественный комплекс расположен в районе с высокой деловой активностью, на первой линии оживлённой восьми-полосной ул. Станиславского. Окружение представлено жилыми многоквартирными домами и объектами торговли. Ближайшая остановка общественного транспорта «Степная улица» — в 140 м. Около 170 м — до остановки трамвайной остановки «Вертковская улица». Менее двух километров — до конечной станции метрополитена «Площадь Маркса». Расстояние до железнодорожного вокзала составляет три километра, до аэропорта — 17 км, — говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Издательство «Наука» — крупнейший многопрофильный научно-издательский холдинг России, специализирующийся на издании и распространении научных книг и журналов по всем направлениям науки. Был основан в 1727 году. В мае 2022 года издательство «Наука» из федерального государственного унитарного предприятия было преобразовано в бюджетное учреждение.

«Наука» — это единственное научное издательство, объединяющее три отрасли книгоиздания: издательскую, полиграфическую, книгораспространительную, говорится на сайте организации. Отделения издательства работают в крупнейших города России — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. У издательства имеется своя книгораспространительская сеть — «Академкнига», магазины которой находятся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Красноярске.