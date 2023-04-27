«МАЗ-МАН» ищет дилера в Сибири

— «МАЗ-МАН» — частное предприятие, производитель коммунальной и грузовой техники. Активно сотрудничаем с компаниями в области нефтегазового сектора. У нас совместное белорусско-германское предприятие. Несмотря на геополитические события мы производим технику — от болта и до сборки, используем зарубежные технологии. Основная цель моего участия в делегации в Новосибирске — поиск дилера для сибирского офиса, — сообщил на круглом столе по вопросам двухстороннего сотрудничества в сфере промышленности «Промышленный потенциал Новосибирска и Минска» заместитель директора по маркетингу СП ЗАО «МАЗ-МАН» Николай Хорошун.

Как уточнил Хорошун корреспонденту Infopro54, через сибирского дилера компания планирует продавать весь ассортимент производимой техники.

Стоит сказать, что на круглом столе присутствовал коммерческий директор ГК «СибТракСкан» Андрей Французов, который заинтересовался предложением «МАЗ-МАН».

— «СибТракСкан» является мультибрендовой компанией и мы готовы сотрудничать с «МАЗ-МАН» по дилерской технике. У нас большое количество клиентов под вашу транспортную технику. Кроме того, у на есть своя транспортная компания, мы являемся перевозчикам инертных материалов, поэтому тоже можем воспользоваться вашей техников, — добавил Французов.

«СибТракСкан» является официальным дистрибьютором DongFeng, официальным дилером Scania, Daewoo, Sitrak, говорится на сайте компании.

Николай Хорошун в разговоре с корреспондентом редакции отметил, что стороны обсудят возможность взаимодействия.

Как говорится на сайте СП ЗАО «МАЗ-МАН», компания производит современные большегрузные автомобили европейского класса для региональных и международных перевозок, строительную и cпециальную технику, в том числе снегоболотоходы, фронтальные погрузчики ВМЕ. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск до 3000 автомобилей в год. На производственных площадях располагаются цеха, конвейер, складские помещения, площадка для хранения готовой техники, а также административное здание. На предприятии в настоящее время заняты более 350 человек.

Ранее редакция сообщала, что на новосибирском заводе «ЦАРЗ-15» возобновился ремонт военной техники.