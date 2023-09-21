Неадекватный новосибирец всю ночь избивал беременную жену в гараже дома

Семейная драма произошла в Дзержинском районе Новосибирска. Домашний тиран, употребив наркотики, затащил свою 26-летнюю беременную супругу в гараж и всю ночь избивал ее руками и ногами. Когда агрессор устал, он воспользовался топором и лопатой.

— Женщина кричала и звала на помощь. Но так как все происходило ночью на территории частного дома, то ее никто не слышал, кроме ее мучителя. Только в 10 часов утра случайный прохожий обратил внимание на истошный крик и вызвал полицию, — сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах.

На место выдвинулись сотрудники МВД. Они попытались взломать дверь гаража, где забаррикадировался с супругой буйный сожитель. Эти действия отвлекли агрессора. Женщина воспользовалась небольшой заминкой и смогла открыть замок, чтобы выбежать наружу. Муж, схватив топор, помчался за ней.

— Увидев сотрудников полиции, он скрылся в доме, — добавили в МВД региона.

Добровольно сдаваться домашний тиран не собирался. Чтобы обезвредить буйного сибиряка пришлось вызывать Росгвардию.

Спецназ окружил дом и некоторое время пытался даже вести переговоры. В итоге задержание пришлось проводить силовыми методами.

— Задержанным оказался 31-летний житель Дзержинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, состоящий на учете в полиции, — говорится в сообщении ведомства.

Мужчину поместили в специализированное лечебное учреждение. Пострадавшую сибирячку отправили в больницу за медицинской помощью. Ей наложили несколько швов и обработали многочисленные раны. К счастью, медикам удалось сохранить жизнь будущего малыша. Он должен появиться на свет буквально через пару недель.

Соседи молодой семьи до сих пор не могут прийти в себя после произошедшего. Они очень сочувствуют молодой женщине и готовы оказать ей поддержку.

— Она ведь знала, что он такой непутевый. Но поверила ему, когда он сказал, что завязал с наркотиками после лечения. Это уже не первая жестокость. Говорят, что он и раньше так себя вел. Но на этот раз перешел все границы, — рассказывают жители улицы, где произошло ЧП.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело.

— Следственным отделом по Дзержинскому району в отношении жителя города Новосибирска возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», — прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Если медики решат, что неадекватному сибиряку требуется принудительное лечение, то приговор суда он выслушает еще не скоро.

Ранее реакция сообщала о том, что спецназ обезвредил дружинников-оборотней в Новосибирске.