Кредиторы «Дяди Дёнера» ищут имущество компании

Основные кредиторы ООО «Дядя Дёнер» — представитель облигаций ООО «ЮЛКМ» и ПАО «Сбербанк России» — настаивают на переходе от процедуры внешнего управления к конкурсному производству. Этот вопрос должен был обсуждаться 25 мая на заседании по рассмотрению отчета внешнего управляющего эмитента. Как пояснили Infopro54 в пресс-службе финансового консультанта эмитента ООО «Юнисервис Капитал», со ссылкой на представителей владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ», отчет временный управляющий не предоставил.
— От управляющего было заявлено ходатайство об участии в судебном заседании онлайн, однако техническая возможность такого участия отсутствовала, потому участники процесса не смогли узнать причины, из-за которых отчет о временном управлении не был представлен, — говорит основатель «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин. — Крупнейшие кредиторы — представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» и ПАО «Сбербанк России» — заявили ходатайство о переходе от процедуры временного управление к процедуре конкурсного производства. Заявление будет рассмотрено судом совместно с рассмотрением отчета управляющего в следующий раз 22 июня.
По его словам, в ходе заседания представитель одного из собственников компании Антона Супруна указывала на случаи непредоставления директором Антоном Лыковым учредителям ООО «Дядя Дёнер» документов об имуществе компании и по использованию торговых точек.
— В то же время, как сообщили мне представители ООО «ЮЛКМ», они намерены привлекать к субсидиарной ответственности всех контролирующих лиц. Мы со своей стороны, как организатор выпусков эмитента, продолжим оказывать коллегам всяческое содействие, — добавил Алексей Антипин.
Ранее в «Юнисервис Капитал» сообщали, что во время процедуры внешнего управления управляющий запрашивал у генерального директора сведения об имуществе ООО «Дядя Дёнер», однако ни один из запросов не был удовлетворен единоличным исполнительным органом должника. В настоящий момент судом рассматривается ходатайство временного управляющего об истребовании документов у руководителя эмитента с целью установления имущества должника и его финансового состояния.
Сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 млн рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 млн. Привлеченные частные инвестиции были направлены на расширение сети павильонов, а также на развитие собственного производства: хлебобулочного и мясного цехов.
В 2021 году «Дядя Дёнер» была одной из крупнейших сетей уличного питания в России, насчитывала более 120 павильонов в Новосибирской и Кемеровской областях.
11 мая 2021 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже, 12 мая, технический дефолт был зафиксирован также по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тысячи рублей, по второй — около 20,5 млн. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Покупатели облигаций компании обратились в суд. В ноябре собственники «Дяди Дёнера» предприняли попытку ликвидироваться.
Ранее редакция сообщала, что представитель владельцев облигаций «Дяди Дёнера» направил жалобу в прокуратуру.
Фото компании «Дядя Денер»
Рубрики :
Регионы:
Теги :