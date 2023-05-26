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Кредиторы «Дяди Дёнера» ищут имущество компании

  • 26/05/2023, 17:00
Автор:
Банкротство Дяди Денера
Они настаивают на переходе к конкурсному производству и привлечении руководства и акционеров компании к субсидиарной ответственности.

Основные кредиторы ООО «Дядя Дёнер» — представитель облигаций ООО «ЮЛКМ» и ПАО «Сбербанк России» — настаивают на переходе от процедуры внешнего управления к конкурсному производству. Этот вопрос должен был обсуждаться 25 мая на заседании по рассмотрению отчета внешнего управляющего эмитента. Как пояснили Infopro54 в пресс-службе финансового консультанта эмитента ООО «Юнисервис Капитал», со ссылкой на представителей владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ», отчет временный управляющий не предоставил.

— От управляющего было заявлено ходатайство об участии в судебном заседании онлайн, однако техническая возможность такого участия отсутствовала, потому участники процесса не смогли узнать причины, из-за которых отчет о временном управлении не был представлен, — говорит основатель «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин. — Крупнейшие кредиторы — представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» и ПАО «Сбербанк России» — заявили ходатайство о переходе от процедуры временного управление к процедуре конкурсного производства. Заявление будет рассмотрено судом совместно с рассмотрением отчета управляющего в следующий раз 22 июня.

По его словам, в ходе заседания представитель одного из собственников компании Антона Супруна указывала на случаи непредоставления директором Антоном Лыковым учредителям ООО «Дядя Дёнер» документов об имуществе компании и по использованию торговых точек.

— В то же время, как сообщили мне представители ООО «ЮЛКМ», они намерены привлекать к субсидиарной ответственности всех контролирующих лиц. Мы со своей стороны, как организатор выпусков эмитента, продолжим оказывать коллегам всяческое содействие, — добавил Алексей Антипин.

Ранее в «Юнисервис Капитал» сообщали, что во время процедуры внешнего управления управляющий запрашивал у генерального директора сведения об имуществе ООО «Дядя Дёнер», однако ни один из запросов не был удовлетворен единоличным исполнительным органом должника. В настоящий момент судом рассматривается ходатайство временного управляющего об истребовании документов у руководителя эмитента с целью установления имущества должника и его финансового состояния.

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22 мая Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил ходатайство представителя владельцев облигации ООО «ЮЛКМ» о включении в реестр требований кредиторов обязательства эмитента по первому выпуску. Ранее в реестр требований были включены требования представителя владельцев облигаций по второму выпуску. В результате «ЮЛКМ» оказался крупнейшим конкурсным кредитором, который имеет возможность оказывать влияние на ход конкурсного производства большинством голосов. Теперь инвесторы обоих выпусков официально имеют право на получение средств после завершения процедуры банкротства ООО «Дядя Дёнер».

Сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 млн рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 млн. Привлеченные частные инвестиции были направлены на расширение сети павильонов, а также на развитие собственного производства: хлебобулочного и мясного цехов.

В 2021 году «Дядя Дёнер» была одной из крупнейших сетей уличного питания в России, насчитывала более 120 павильонов в Новосибирской и Кемеровской областях.

11 мая 2021 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже, 12 мая, технический дефолт был зафиксирован также по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тысячи рублей, по второй — около 20,5 млн. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Покупатели облигаций компании обратились в суд. В ноябре собственники «Дяди Дёнера» предприняли попытку ликвидироваться.

Ранее редакция сообщала, что представитель владельцев облигаций «Дяди Дёнера» направил жалобу в прокуратуру. 

Фото  компании «Дядя Денер»

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Банкротство Дяди Денера


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