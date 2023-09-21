Разработку сети для поиска угнанного транспорта поддержит правительство региона

Определены 19 проектов инновационных компаний Новосибирской области, которые в ближайшее время получат господдержку по итогам конкурса на трансфер и коммерциализацию технологий.

Министерством науки и инновационной политики Новосибирской области подведены итоги первого в этом году конкурса среди субъектов инновационной деятельности на предоставление субсидий на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий. Поддержка будет оказана почти двум десяткам проектов на сумму 45 миллионов рублей. Конкурс проводился в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области», а также является одном из механизмов и инструментов реализации Стратегии инновационного развития Новосибирской области на период до 2030 года. В октябре будут подведены итоги второго конкурса на трансфер и коммерциализацию технологий 2023 года.

Среди победителей конкурса – разработка сети для поиска угнанного транспорта, технологии производства заготовок протезов стоп человека, разработка биологических инсектицидов, создание беспроводных датчиков параметров микроклимата, отечественных составов для малоинвазивной сосудистой хирургии и другие инновации. С полным списком победителей и перечнем их проектов можно ознакомиться на сайте миннауки региона.

Как пояснил врио министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, регулярная поддержка инновационным компаниям в сфере коммерциализации научных знаний и трансфера технологий оказывается в регионе в течение многих лет. Так, в 2022 году было поддержано 28 проектов на сумму 65,5 млн. рублей. По условиям конкурса, компании получают субсидии из бюджета при условии софинансирования в таком же объеме своих проектов по выпуску инновационной продукции. В 2023 году решением губернатора региона Андрея Травникова объем средств на предоставление субсидий победителям конкурса увеличен до 170 миллионов рублей. Для компаний-участников Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра мирового уровня (СиббиоНОЦ) объем субсидий может достигать до 10 миллионов рублей. Партнерами инновационных компаний выступают академические институты и университеты Новосибирской области.