Имущество Сибавтобана выставлено на торги

Конкурсный управляющий Дмитрий Шипков выставил на торги имущество ООО «Сибавтобан». Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Всего на торги выставлено три лота: ООО «Движение» (балансовая стоимость — 995,2 тыс. рублей, начальная цена лота — 504,9 тыс. рублей), ООО «Крымспецстрой» (балансовая стоимость — 178,9 млн рублей, начальная цена лота — 6,1 млн рублей), ООО «Универсал ГРУП А» (балансовая стоимость — 4,7 млн рублей, начальная цена лота — 163,8 тыс. рублей).

Торги запланированы на 11 октября. Дата окончания подачи заявок — 9 октября. Шаг аукциона — 10% от начальной цены продажи. Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Напомним, в мае 2020 года арбитражный суд Новосибирской области признал компанию несостоятельной. Соответствующее решение об обращении в суд приняли кредиторы организации на общем собрании. На тот момент в реестр требований были включены долги на сумму свыше 822 млн рублей. Крупнейшим кредитором с суммой долга 262,2 млн рублей являлся Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Процедура наблюдения была введена в «Сибавтобане» в июне 2019 года по иску ООО «Спецтрансстрой» из-за долга 3,2 млн руб.

По данным Seldon Basis, ООО «Сибавтобан» создано в марте 2001 года в Новосибирске. Уставной капитал —60 тысяч рублей. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Единственным собственником компании является Андрей Мороцкий. В активе компании 74 госконтракта в качестве поставщика на общую сумму 12 млрд рублей. Наиболее часто контракты заключались c МКУ «УДС» (основной заказчик). По данным на 20.12.2022 есть задолженность по налогам и сборам в размере 55,17 млн рублей. В числе ее объектов — новосибирский Бугринский мост, Северный и Восточный обходы в Новосибирске, а также девятикилометровый участок Дубки – Левадки объездной дороги Симферополя (стоимостью 6,1 млрд рублей).

Ранее редакция сообщала, что первый участок Восточного обхода Новосибирска будет сдан в 2025 году.