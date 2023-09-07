Первый участок Восточного обхода Новосибирска будет сдан в 2025 году вместо 2023 года. Его протяженность около 10 км. Об этом сообщил генеральный директор АО «Новосибирскавтодор» (компания выступает подрядчиком — Р.) Анатолий Воробьев. Причина — перераспределение финансирования.

Напомним, что Восточный обход – проект строительства дороги, связывающей крупные трассы: Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», а также Гусинобродское шоссе и перспективный «Южный транзит». Его строительство планируется завершить в четыре этапа. В результате 83-километровая объездная дорога свяжет существующий Северный обход и перспективный «Южный транзит» с федеральной трассой «Чуйский тракт». С вводом обхода, Новосибирск будет окружён полукольцом, разгружающим восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.

В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство дороги с компанией «Сибмост» из-за срывов графика работ. После повторных торгов, контракт был заключен с компанией «Новосибирскавтодор». Объект находится в высокой степени готовности.

Ранее редакция сообщала, что для строительства Восточного обхода планируют использовать золошлаковые отходы теплостанций.