Выявлен новый вариант коронавируса

— Новый вариант коронавируса (BA.2.86) «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона», и он более заразный, чем его предшественники, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что первые результаты лабораторных исследований, которые были проведены специалистами из Китая и Швеции, свидетельствуют о том, что оснований ожидать повторения ситуации с «омикроном» пока имеется.

Вместе с тем, в России есть тесты для выявления нового варианта коронавируса, а также препараты для эффективного лечения, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске опять растет заболеваемость ковидом.