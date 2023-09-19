Жителю Бердска пришлось погасить долг в 1,4 миллиона рублей, чтобы отдохнуть в Турции

В городе Бердске уроженцу Армении пришлось погасить долг в 1, 4 млн рублей ради того, чтобы улететь в отпуск в Турцию. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области. Судебный пристав вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении земельного участка, на котором находится шашлычная должника, а также о запрете на выезд из страны.

— Должник явился в отделение судебных приставов по повестке, сообщив, что запланировал поездку в Турцию в ближайшие дни. Но сотрудник сказал, что гражданин сможет уехать только после полного погашения задолженности. Через пару дней бердчанин погасил долг в 1 млн 400 тысяч рублей и улетел в отпуск, — рассказали в ведомстве.

Отмечается. что 47-летний гражданин часто попадает в список должников. В основном это штрафы в области дорожного движения от 500 до 2000 рублей.

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