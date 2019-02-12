В 2018 году недоимка по налоговым платежам в бюджет города снижена на 230 млн рублей

— Доходная часть бюджета в 2018 году составила 41,4 млрд рублей. В целях исполнения доходной части бюджета города ежегодно реализуются мероприятия, направленные на обеспечение исполнения планового задания, в том числе на сокращение задолженности по налоговым платежам и недопущение ее образования. Так, за прошедший год снижена недоимка по налоговым платежам в бюджет города на 230 млн рублей, — цитирует начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Александра Веселкова пресс-служба мэрии Новосибирска.

По словам Александра Веселкова, расходы бюджета в прошлом году составили 42,6 млрд рублей и по сравнению с 2017 годом увеличились более чем на 3,3 млрд рублей. В структуре расходов самыми объемными направлениями стали образование – 58 %, национальная экономика – 14 %, социальная политика – 8 %. По всем остальным отраслям расходы суммарно составили 20 %. Расходы на образование – это не только выплата заработной платы работникам и содержание действующих образовательных учреждений, но и создание новых учреждений общего и дошкольного образования. За пять лет было введено 9 школ и 29 детских садов.

Отмечается, что департамент финансов и налоговой политики проводит постоянную работу, направленную на экономию расходов на обслуживание долга, диверсификацию долгового портфеля и поддержание кредитных рейтингов. Если в 2014 году экономия составляла 8,9 млн рублей, то за пять лет с учетом предпринимаемых действий она выросла более чем в 40 раз. Таким образом, экономия по расходам на обслуживание долга составила 363 млн рублей. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» в 2018 году мэрия привлекала краткосрочные бюджетные кредиты, что позволило сократить расходы на обслуживание муниципального долга на 110 млн рублей.

В пресс-службе напомнили, что город Новосибирск получил два высоких рейтинга кредитоспособности от разных независимых агентств – «Эксперт РА» и Fitch Ratings.

В 2018 году Новосибирск одержал победу во всероссийском форуме «Территория бизнеса – территория жизни» за «Лучшую систему закупок муниципального уровня». Победитель в этой номинации выбран впервые за всю историю конкурса. Эта победа дала возможность городу войти в состав лучших муниципальных практик России.

Фото: Ростислав Нетисов