Имущество завода на 100 млн рублей арестовали приставы в Новосибирске

В Новосибирске судебные приставы арестовали имущество завода по производству алюминиевых фасадов на 100 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области. Арест произведен по судебному иску о взыскании суммы причиненного вреда.

— Общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с иском к организации о взыскании суммы причиненного вреда в размере 100 млн 810 тысяч рублей. Истец подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество и на денежные средства, находящие на расчетных счетах в кредитных организациях, принадлежащих ответчику. Суд ходатайство удовлетворил, — говорится в сообщении.

Название предприятия и какой именно вред причинен в ведомстве не уточнили.

Арестовано почти 40 позиций. Все имущество оставили на производстве с правом пользования, чтобы не допустить приостановления деятельности организации.

— В зависимости от решения суда будет известна судьба арестованного имущества. Либо будет мировое соглашение между сторонами, либо реализация имущества в счет погашения долга, — добавили в ГУ ФССП.

Ранее редакция сообщала, что приставы арестовали ячейки в стене скорби в Новосибирске.