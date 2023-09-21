Приставы арестовали ячейки в стене скорби в Новосибирске

На исполнение в отделение судебных приставов по Новосибирскому району предъявили 17 исполнительных листов по взысканию налоговых сборов.

— Директор организации, работающей в сфере похоронного дела, на приеме у судебного пристава сообщила, что денег нет, так как ячейки плохо продаются. Согласно полученным данным кредитных организаций, по счетам должника не проходят транзакции. Из имущества есть бетонные ниши скорби, предназначенные для урн с прахом, — уточнили в пресс-службе управления судебных приставов по Новосибирской области.

Частично долг организация оплатила напрямую в налоговую инспекцию. Остаток составил 976 тысяч рублей. В итоге судебные приставы-исполнители наложили арест на 50 ячеек в стене скорби, которая находится на территории Новосибирского крематория. Ячейки опечатаны.

— Если в ближайшее время должник не погасит задолженность, судебные приставы будут передавать документы с имуществом в специализированную организацию для дальнейшей продажи. Вырученные деньги пойдут в счет погашения налогового долга, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что родные умершего директора Новосибирского крематория заказали его роботизированную копию.