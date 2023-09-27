С 12 октября за сбор грибов может грозить тюрьма

В октябре вступит в силу статья УК, предусматривающая ответственность за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Адвокат Татевик Чугурян в беседе с «Лента.ру» предупредила, что максимальным наказанием за сбор таких грибов будет девять лет тюрьмы. При этом она отметила, что пока рано говорить о том, кому может грозить заключение, однако, наверняка эта мера не коснется обычных грибников.

Адвокат уточнила, что ответственность за совершение схожего деяния также предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Квалифицировать каждый отдельный эпизод будут в зависимости от размера причиненного экологического вреда, а также от формы вины и общественной опасности.

— Действия грибника-пенсионера, случайно срезавшего гриб, входящий в утвержденный [правительством] перечень, не образуют состава преступления, а в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении производство и вовсе может быть прекращено ввиду малозначительности правонарушения. Такой критерий имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, — добавила Татевик Чугурян.

Ранее редакция сообщала, что жители Новосибирска снова собрали целый багажник грибов под Академгородком.