Пилотов будут учить правильно рассчитывать топливо после посадки самолета в поле Новосибирска

Пилотов гражданских авиалиний научат правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода и только после этого принимать решение об уходе на запасной аэродром об этом сообщает «Коммерсант» с ссылкой на свой источник.

Такое решение было принято после аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском. Росавиация квалифицировала этот случай как «серьезный инцидент».

В связи с этим Росавиация в превентивных целях уже распространила по авиакомпаниям рекомендации о дополнительном обучении их летчиков действиям в случае отказа системы уборки шасси самолета.

Напомним, что самолет Аэробус A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи — Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. Посадка прошла благополучно. На борту находился 167 человек, пострадавших нет.

Ранее редакция сообщала о том, что происходит с аэробусом, севшим в пшеницу под Новосибирском.