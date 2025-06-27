На строительство двух новых станций метро в Новосибирске потребуется 10 млрд

Руководитель городского Управления заказчика транспортных и инженерных сооружений Алексей Николаев на заседании профильной рабочей группы, созданной по инициативе транспортного комитета Заксобрания, сообщил сколько средств необходимо на строительство станций метро «Молодёжная» и «Гусинобродская» в Новосибирске.

— В настоящий момент идут торги на выполнение генеральной схемы развития метро. Заключен контракт и ведутся работы по проектированию перегонного тоннеля. В процессе — составление программа развития метро. 1,8 миллиарда рублей потребуется на проектные работы, около 5 миллиардов — на строительство станций «Молодежная» и «Гусинобродская», около 3 миллиардов — на сооружение электродепо, — цитирует Николаева пресс-служба Заксобрания.

В мэрии Новосибирска редакции Infopro54 уточнили, что в сегодняшних ценах 5 млрд рублей необходимо на возведение одной станции.

Ранее сообщалось, что проект продления новосибирского метро до 2030 года потребует более 100 миллиардов рублей. Генплан города предусматривает развитие Дзержинской ветки: появятся станции «Гусинобродская» и «Молодежная», а также метродепо «Волочаевская». На Ленинской линии откроются «Площадь Станиславского» и «Троллейная», а от «Заельцовской» — «Северная».

Метрополитен в Новосибирске будет развиваться в три этапа. Первый продлится до 2030 года, второй — до 2050 года, а третий начнется после 2050 года. Эксперты предлагают подумать о создании кольцевой линии метро.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска назвал сроки окончания работ на станции метро «Спортивная». Ее строительство стартовало в 2019 году.