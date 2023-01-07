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Индекс промышленного производства в Новосибирской области в ноябре составил 105,7%

  • 07/01/2023, 12:00
промышленность Новосибирска
Увеличение объемов производства зафиксировано в трех секторах экономики.

По данным Новосибирскстата, индекс промышленного производства в Новосибирской области за январь-ноябрь 2022 года составил 101,7% к аналогичному периоду прошлого года и 105,7% к ноябрю 2021 года.

По итогам 11 месяцев индексы производства составили: в обрабатывающих производствах — 109,8% за ноябрь 2022года по отношению к ноябрю 2021 года (101,8% за январь-ноябрь 2022 года); в добыче полезных ископаемых — 87,8% за ноябрь 2022 года и 104,3% за январь-ноябрь 2022 года, обеспечение электроэнергией, газом и паром — 109,8 % за ноябрь (109,6% за январь-ноябрь), водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов — 84,6 % за ноябрь и 73,6% за 11 месяцев 2022 года.

промышленность Новосибирска

— Ожидается, как и по всей Российской Федерации, что спад в промышленном производстве Новосибирской области окажется менее глубоким, но более растянутым во времени, — отмечали ранее эксперты Минпромторга региона. — В мае-июне снижение экономической активности приостановилось, поддержку оказало смягчение денежно-кредитной политики (с 14 июня ставка рефинансирования ЦБ вернулась к значению 9,5%, а с 19 сентября 2022 года она составила уже 7,5%). Кроме того, на экономике пока слабо отразилось ограничение импорта. Предприятия используют имеющиеся запасы комплектующих и компонентов, а износ оборудования не стал критичным в условиях невозможности обслуживания у поставщиков. Также промышленные организации ищут новые логистические цепочки поставок оборудования и запасных частей, новые рынки сбыта.

В пищевой промышленности наибольший рост отмечен в производстве безалкогольных напитков. За 11 месяцев 2022 года в регионе произведено 37,1 млн. декалитров, что на 30,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мяса и субпродуктов произведено 145,6 тыс. тонн, что на 10% больше, чем в 2021 году. Производство колбасных изделий, включая изделия колбасные для детского питания за 11 месяцев 2022 года снизилось в регионе на 19,9%. На 15,3% снизилось производство сыров и на 11% — кондитерских изделий.

промышленность Новосибирска

Среди непродовольственной продукции наибольший рост производства отмечен в фармотрасли Новосибирской области. Лекарственных препаратов произведено на 11,9 млрд. рублей, что на 19,7% больше по сравнению с 2021 годом. На втором месте по росту, по данным статистиков, находится производство электроэнергии — 16,6%. Максимальное снижение зафиксировано в производстве медицинских инструментов и оборудования. За 11 месяцев 2022 года в этом секторе произведено продукции на 1 337,5 млн рублей, что на 29,5% меньше, чем в 2021 году.

промышленность Новосибирска

Диаграммы с сайта Новосибирскстата, фото базовое: pixabay.com — Mathis_GERMA

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирск

Теги : промышленность Новосибирска Индекс производства


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