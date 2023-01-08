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Мэрия ищет подрядчика для строительства второго дома для «переселенцев»

  • 08/01/2023, 12:27
Автор:
расселение ветхого и аварийного жилья
Сдать его подрядчик должен до конца 2023 года.

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил тендер на выполнение работ по строительству дома по ул. Степной, 262а в Ленинском районе. Начальная цена контракта — 548 млн рублей. Источник финансирования — средства бюджета города Новосибирска, в том числе:

  •  233 млн — за счет субсидий из областного бюджета;
  • 315 млн — за счет средств государственной корпорации  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Итоги тендера планируется подвести в конце января. Судя по графику работ в тендерной документации, сдать объект победитель должен к концу 2023 года.

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Напомним, в конце 2020 года начальник городского управления по жилищным вопросам Денис Ковалев сообщил, что управление будет самостоятельно возводить дома, чтобы расселять ветхие и аварийные здания. Это решение было принято из-за высоких рисков при покупке жилья на рынке и высокой разницы между рыночной ценой квадратного метра и его максимальной стоимости, утвержденной Минстроем Российской Федерации.

Первый дом было решено построить на улице Степной. Возводить здание планировалось блок-секциями площадью по 3500 кв. м. К работе подрядчик — ООО ПКФ «Агросервис» — приступил в январе 2022 года. Как поясняла гендиректор компании Светлана Григорьева. много времени ушло на подготовительные работы: территорию очищали от кустарников и поднимали.

Расселение ветхого жилья

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Сдать первый объект с чистовой отделкой подрядчик планировал в начале осени 2022 года. В доме 70 квартир. В них планировалось переселить жителей домов, расположенных на улицах Никитина, Бурденко, Гусинобродском шоссе, которые были признаны аварийными в 2013-2015 годах. На публичных картах объект пока значится как «строящийся». Судя по сообщения в соцсетях, в декабре планировалось заселение дома. При этом, некоторые потенциальные новоселы писали, что подали заявления об отказе, так как не пожелали переезжать с правого на левый берег.

Кроме того, муниципалитет анонсировал, что в 2022 году на улице Степной планируется начать строительство еще одного дома, куда расселят людей, живущих в муниципальных квартирах (на праве соцнайма), признанных аварийными до 1 января 2017 года. Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев уточнял, что речь идет о 3-подъездном доме. По его словам, а 2024 году мэрия Новосибирска также планирует подать заявку в федеральный центр по домам, признанным аварийными с 2017 по 2020 годы.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году участие в программах расселения ветхого и аварийного жилья может быть интересным для застройщиков из-за резкого роста выкупной цены квадратного метра. 

Фото pixabay — analogicus

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Рубрики : Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Расселение ветхого и аварийного жилья новостройки Новосибирска


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