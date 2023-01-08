Мэрия ищет подрядчика для строительства второго дома для «переселенцев»

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил тендер на выполнение работ по строительству дома по ул. Степной, 262а в Ленинском районе. Начальная цена контракта — 548 млн рублей. Источник финансирования — средства бюджета города Новосибирска, в том числе:
Итоги тендера планируется подвести в конце января. Судя по графику работ в тендерной документации, сдать объект победитель должен к концу 2023 года.
Первый дом было решено построить на улице Степной. Возводить здание планировалось блок-секциями площадью по 3500 кв. м. К работе подрядчик — ООО ПКФ «Агросервис» — приступил в январе 2022 года. Как поясняла гендиректор компании Светлана Григорьева. много времени ушло на подготовительные работы: территорию очищали от кустарников и поднимали.
Кроме того, муниципалитет анонсировал, что в 2022 году на улице Степной планируется начать строительство еще одного дома, куда расселят людей, живущих в муниципальных квартирах (на праве соцнайма), признанных аварийными до 1 января 2017 года. Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев уточнял, что речь идет о 3-подъездном доме. По его словам, а 2024 году мэрия Новосибирска также планирует подать заявку в федеральный центр по домам, признанным аварийными с 2017 по 2020 годы.
Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году участие в программах расселения ветхого и аварийного жилья может быть интересным для застройщиков из-за резкого роста выкупной цены квадратного метра.
Фото pixabay — analogicus
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