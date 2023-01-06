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Для ледовой арены ищут службу клининга и дворников

  • 06/01/2023, 11:30
Автор:
ледовая арена
Итоги торгов планируется подвести в конце января.

ГАУ Новосибирской области «Новосибирск-арена» объявил тендер по поиску подрядчика на оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории (клининговые услуги) на «Многофункциональной ледовой арене по ул. Немировича-Данченко».

Услуги в рамках контракта включают в себя:

  • Комплексную уборку помещений общей площадью 57 407,2 кв. м.
  • Услуги по уборке производственных помещений общественного питания — ресторан и банкетный зал.
  • Дополнительные услуги по уборке мест общего пользования, санузлов, трибун в дни мероприятий, соревнований, концертов — площадь трибун 5 177,2 кв. м.
  • Сезонные услуги ежедневной комплексной уборки прилегающей территории «Многофункциональной ледовой арене по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске» в летний период, включая полив газонов и механизированную уборку территории — твердые покрытия 70 609 кв. м., газоны 11 191 кв. м.
  • Сезонные услуги ежедневной комплексной уборки прилегающей территории в зимний период, включая механизированную уборку снега в места временного хранения.
  • Услуги по вывозу снега с мест временного хранения
  • Мойка фасадов и витражей наружной общей площадью 13 460 кв.м.
  • Мойка витражей, ригелей (стекло 10 730 кв. м., ригель 8 000 кв. м.) внутри помещений основной арены методом промышленного альпинизма
  • Мойка витражей, ригелей внутри помещений малой арены (стекло 1061 кв. м., ригель 775 кв. м.) и универсальной арены (зала) (стекло 893 кв. м., ригель 651 кв. м.) методом промышленного альпинизма.
  • Начальная цена аукциона — 36 млн рублей. Итоги торгов планируется подвести в конце января.

Напомним, 30 декабря 2022 года ледовая арена получила акт ввода в эксплуатацию.

— Все строительно-монтажные работы на новом спортивном комплексе, способным одновременно вмещать более 10,5 тысяч зрителей, полностью завершены. Как и было предусмотрено графиком, разрешение на ввод получено в 2022 году. Это знаковое событие для региона, совсем скоро новая арена откроет свои двери для всех любителей хоккея, — заявлял министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Новая ледовая арена станет домашней площадкой хоккейного клуба «Сибирь».

 

Ранее редакция рассказывала о том, что парк около ледовой арены открыли в конце 2022 года. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ледовая арена


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