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Индекс промышленного производства в Новосибирской области вырос на 3,4%

Наибольший рост – в добыче полезных ископаемых.
  • 17/07/2019, 11:14
Индекс промышленного производства в Новосибирской области вырос на 3,4%

Индекс промышленного производства за 6 месяцев 2019 года составил 103,4% к аналогичному периоду 2018 года (среднероссийский показатель за 1 полугодие 2019 года – 102,6%). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за январь-июнь 2019 года составил 318,7 млрд. рублей (108,7% к аналогичному периоду 2018 года). Сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития со ссылкой на Новосибирскстат.

— По итогам работы за 6 месяцев 2019 года отмечены следующие индексы производства по основным видам экономической деятельности в промышленности: обрабатывающие производства — 102,7%; добыча полезных ископаемых — 120,5%; обеспечение электроэнергией, газом и паром — 97,3%; водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов – 93,6%, — говорится в сообщении.

Так, индекс производства в добыче угля за январь-июнь 2019 года составил 120,4% к аналогичному периоду 2018 года, индекс производства в добыче сырой нефти и газа — 74,2%. Индекс производства в добыче прочих полезных ископаемых за истекший период составил 148,5%.

В обрабатывающих производствах за январь-июнь 2019 года индекс производства составил 102,7% к аналогичному периоду 2018 года, объем отгруженных товаров в обрабатывающих производствах за шесть месяцев 2019 года составил 237,6 млрд. рублей (112,5% к соответствующему периоду 2018 года).

За 6 месяцев текущего года прирост промышленного производства отмечен в следующих видах обрабатывающих производств, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс производства к январю-июню 2018 года составил 117,2%), обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) — 135,3%, металлургическое производство — 116,5%, производство автотранспортных средств — 120,4%, производство электрического оборудования — 110,1%, производство кокса и нефтепродуктов — 112,3%,ремонт и монтаж машин и оборудования — 109,1%, производство мебели — 106,8%, производство лекарственных средств — 105,1%, производство химических веществ и хим.продуктов — 104,5%, полиграфическая деятельность — 101,7%, производство машин и оборудования — 102,0%, а также производство пищевых продуктов — 100,6%

Снижение производства отмечено в производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — 84,0%, производстве резиновых и пластмассовых изделий — 88,6%, производстве прочих транспортных средств — 98,7%, производстве одежды — 92,4%, производстве кожи и изделий из кожи — 91,1%, производстве напитков — 91,7%, производстве текстильных изделий — 96,1%, производстве бумаги и бумажных изделий — 94,7%, а также производстве прочей неметаллической минеральной продукции — 99,6%.

Индекс промышленного производства за январь-июнь 2019 года по такому виду экономической деятельности как обеспечение электроэнергией, газом и паром составил 97,3% к аналогичному периоду 2018 года. Индекс промышленного производства по водоснабжению; водоотведению и утилизации отходов — 93,6% к аналогичному периоду 2018 года.

Фото: pixabay.com, автор- analogicus

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