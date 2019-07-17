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Сотрудники охраны за последние дни не пустили на золоотвал ТЭЦ-5 более 200 человек

  • 17/07/2019, 10:56
С 12 июля на территории объекта введена охрана.

Сотрудники охраны за последние дни не пустили на золоотвал ТЭЦ-5 более 200 человекС 12 июля на территории золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5 введена охрана, осуществляется видеофиксация. Кроме того, гидротехническое сооружение включено в маршруты патрулирования полиции. Решение об усилении мер безопасности принято в связи с участившимися случаями проникновения посторонних лиц на производственный объект СГК, сообщили в пресс-службе компании.

С начала работы на объекте сотрудники охраны не пустили на золоотвал более двухсот человек. Как отмечают сотрудники охраны, люди реагируют на просьбы покинуть территорию золоотвала спокойно и доброжелательно. Конфликтных ситуаций не возникало.

В СГК подчеркивают: золоотвал ТЭЦ-5 работает в рамках норм природоохранного законодательства, вода и воздух над ним не токсичны, но его территория – опасная промышленная зона, находиться на которой посторонним запрещено.

Фото: пресс-служба СГК

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