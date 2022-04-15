Индийские бренды планируют открыть свои магазины в России

После ухода множества западных компаний из России, их место решили занять индийские фирмы, сообщает ГЛАС.ru.

По данным консалтинговой компании Beyond Squarefeet Advisory, четыре индийских бренда уже заключили контракты с российскими партнерами, а до конца текущей недели будет оформлено еще шесть аналогичных соглашений.

Вложения каждой компании в российский сегмент стартуют от 1 млн долларов, открывать планируют по 10-20 магазинов каждые полгода. Основное направление – модная одежда, бытовые товары, косметика, фармацевтика.

В начале мая российские представители отправятся в Индию, чтобы узнать больше о потенциальных партнерах.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это ввели как персональные, так и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ, а многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.